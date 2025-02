Pisa, Castellini si presenta: «Ho voluto questa avventura»

Il laterale Alessio Castellini ha parlato così in conferenza stampa del suo arrivo al Pisa commentando la trattativa ed il trasferimento:

«La trattativa inizialmente pensavo si fosse arenata, poi negli ultimi giorni è uscita questa pista, ne abbiamo parlato con il Catania e, conoscendo il mister e vedendo l’ambiente, ho deciso di intraprendere questa scelta. Inzaghi l’ho già avuto a Brescia quando ero in Primavera, mi ha sempre portato con lui ad allenarmi facendomi assaporare il rapporto con i grandi. Sono arrivato in Serie D quando il club è rinato e scelsi la 27 come l’ex capitano Biagianti. Abbiamo vinto subito e siamo saliti in Serie C. All’inizio non è stato semplice, ma eravamo tutti uniti e poi più giochi, più prendi consapevolezza. Capitano sono diventato un po’ per caso, ma hanno scelto me. Devo dire che ciò fa crescere molto sia dentro e fuori dal campo. Mister Toscano mi ha scritto dicendosi dispiaciuto per la partenza, ma contento per la mia salita di categoria».