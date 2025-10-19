Pescara, cuore e rimonta: Di Nardo firma il 2-2 contro la Carrarese. Gli Highlights

PESCARA – Il Pescara non muore mai. Sotto di due reti, la squadra di Vivarini reagisce con orgoglio e riesce a pareggiare una partita che sembrava compromessa. Come racconta Francesca Febbo sul Corriere dello Sport, i biancazzurri si rialzano dopo un avvio da incubo e strappano un 2-2 spettacolare alla Carrarese, grazie alle reti di Meazzi e Di Nardo.

L’avvio è da brividi per il pubblico dell’Adriatico: dopo appena un minuto e dieci secondi, Abiuso porta avanti i toscani, bravo a deviare sotto misura un cross perfetto di Zanon. Il Pescara accusa il colpo e fatica a trovare ritmo e idee. Valzania sfiora il pari di testa colpendo la traversa, ma la Carrarese controlla e chiude il primo tempo avanti.

La ripresa inizia con un altro colpo al cuore per i padroni di casa: al 7’, Hasa raccoglie un pallone vagante e con un pallonetto preciso scavalca Desplanches per lo 0-2. A quel punto l’Adriatico gela. Ma la squadra di Vivarini, come sottolinea ancora Francesca Febbo sul Corriere dello Sport, non si arrende e trova nuove energie dai cambi: Meazzi accorcia al 29’ con un destro potente dal limite, accendendo il finale.

Nel finale il Pescara spinge e trova il meritato pareggio: al 43’ Di Nardo raccoglie un assist di Okwonkwo e gira in rete da vero centravanti, facendo esplodere lo stadio. I biancazzurri, trascinati dal pubblico, sfiorano addirittura la vittoria nel recupero con Meazzi, Di Nardo e Capellini.

Un punto che vale oro per il morale, come evidenzia ancora il Corriere dello Sport: il Pescara mostra carattere e cuore, mentre la Carrarese di Calabro paga forse la scelta di arretrare troppo dopo il doppio vantaggio, mancando il colpo del ko.