Mantova-Sudtirol, pari e rimpianti. Gli Highlights

MANTOVA – Finisce in equilibrio al Martelli tra Mantova e Sudtirol, con un 1-1 che lascia più di un rimpianto ai virgiliani. Come racconta Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, i biancorossi hanno costruito tanto, colpendo due legni e dominando a tratti il gioco, ma restano ancora senza vittorie: l’ultima risale al 30 agosto.

Il Sudtirol, che continua la sua serie di pareggi esterni, passa in vantaggio al 40’ con Pecorino, al secondo gol consecutivo: l’attaccante sfrutta un cross preciso e anticipa di testa Festa per lo 0-1. Il Mantova, però, reagisce subito nella ripresa: al 10’, Ruocco raccoglie un assist perfetto di Bragantini e infila Poluzzi con un diagonale preciso per l’1-1.

Nel primo tempo i padroni di casa avevano già sfiorato il vantaggio con due legni, colpiti da Bragantini e Trimboli. La cronaca del Corriere dello Sport evidenzia la determinazione della squadra di Possanzini, che ha tenuto alto il ritmo e creato più occasioni, senza però riuscire a concretizzare.

Il Sudtirol di Bocchini (in panchina al posto dello squalificato Castori) ha mostrato una buona organizzazione difensiva, ma poco peso offensivo oltre a Pecorino, sostituito nella ripresa da Odogwu. Gli ingressi di Masiello e Martini hanno dato equilibrio, ma non hanno cambiato il copione della gara.

«Sono soddisfatto della gestione complessiva», ha commentato Possanzini al termine del match, come riportato da Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport. Un punto che muove la classifica, ma non cancella la sensazione di un’occasione persa per il Mantova, ancora a secco di successi.