Pedullà: “Frosinone, in arrivo Fallou Sene dalla Fiorentina”

Attraverso il proprio sito ufficiale Alfredo Pedullà si sofferma sul mercato del Frosinone.

Dopo aver chiuso l’operazione Distefano, il Frosinone trova l’intesa con la Fiorentina per il prestito di un giovane attaccante. Si tratta di Fallou Sene, senegalese classe 2004, cresciuto nel Copertino per poi passare al Bari prima del trasferimento in viola. Adesso per lui, recente protagonista nella Primavera viola, la possibilità di fare un bel balzo fino alla Serie B, il Frosinone lo aspetta.