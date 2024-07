Pisa, UFFICIALE: dal Como arriva Semper

Il Pisa Sporting Club ha ufficializzato un importante colpo di mercato. Con un comunicato, il club nerazzurro ha annunciato l’acquisizione a titolo definitivo del portiere Adrian Semper dalla Società Como 1907.

Ecco la nota ufficiale:

“Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società Como 1907 per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Adrian Semper che da oggi entra a far parte della famiglia nerazzurra”.

Questo arrivo rappresenta un significativo rinforzo per la squadra, che potrà contare sulle qualità di Semper per migliorare ulteriormente la sua difesa. Il portiere croato, noto per la sua agilità e le sue parate spettacolari, si prepara a vestire la maglia nerazzurra e a contribuire agli obiettivi del Pisa nella prossima stagione.