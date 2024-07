Annuncio ufficiale: “Preso Callejon” | Incredibile ma vero: con te torniamo grandi

Jose Callejon torna a fare parlare di sé, il giocatore trova una nuova squadra. L’annuncio è ufficiale: firma posta sul contratto

E’ stato uno dei giocatori simbolo della Serie A, nel periodo tra il 2013 e il 2020, contribuendo a fare grande il Napoli negli anni d’oro della squadra partenopea. Jose Maria Callejon è un nome che dalle parti del Vesuvio è inciso sulla pietra, e della Serie A è ormai quasi una leggenda.

Nessun titolo, ma grande costanza, prestazioni e professionalità. Callejon è stato l’incarnazione dei movimenti sarriani, ha messo a referto più di 300 presenze in Serie A e 82 reti segnate che gli valgono il titolo di spagnolo più prolifico della storia della Serie A, senza contare l’infinità di assisti piazzati per i compagni, addirittura 79. Adesso, a 37 anni, dopo aver salutato prima Firenze nel 2020 ed essere tornato in Andalusia, il giocatore è pronto a rimettersi in gioco.

Un’altra leggenda della Serie A che a fine carriera non vuole saperne di appendere le scarpette al chiodo, come Hernanes che nelle scorse ore ha annunciato il suo approdo in una squadra di Prima Categoria Piemontese. Ma per lo spagnolo il livello sarà più alto, anche se i grandi palcoscenici e le sfide di Champions League sono oramai un ricordo lontano.

Callejon rimane in Spagna: accordo trovato

Ufficiale la firma posta sul contratto. Callejon non si ritira, ma accetta una nuova sfida. Approdato nel 2022 al Granda, in Liga Callejon ha messo a segno 60 presenze in due anni, diventando un titolare degli andalusi.

Stavolta però, a 37 anni di età, il giocatore ha deciso di lasciare Granada e di scendere di categoria, per continuare a giocare ma a livelli e intensità più bassi. Stiamo parlando del Marbella Fc, squadra che ha messo sotto contratto l’ex Napoli e Real Madrid nelle scorse ore in maniera ufficiale.

Callejon riparte dalla Serie C: l’annuncio

La squadra di Terzera Division spagnola abbraccia Callejon, che nel 2025 riparte dalla Serie C dopo 16 dal suo esordio in Liga. Il club andaluso ha comunicato la chiusura della trattativa nelle scorse ore tramite i canali social ufficiali: “Il Marbella Fútbol Club ha raggiunto un accordo con l’attaccante José Callejón, che sarà legato alla nostra entità fino al 30 giugno 2025″.