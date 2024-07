Dalla Francia: Palermo, problemi per Appuah?

Secondo quanto appreso da L’Équipe, il Burnley si è unito alla corsa per ingaggiare l’attaccante dell’FC Nantes Stredair Appuah (20), suscitando l’interesse di altri due club.

Dopo la retrocessione in EFL Championship la scorsa stagione, il Burnley sta cercando di rafforzarsi per tentare di tornare in Premier League. La scorsa stagione, i Clarets hanno guardato alla Ligue 1 per ingaggiare giocatori come Wilson Odobert, Maxime Estève e Lorenz Asignon, e l’attenzione è nuovamente rivolta al mercato francese.

Escl. Ag. Appuah: «Attendiamo l’accordo tra Palermo e Nantes. Altri club su di lui, ma…»

Secondo L’Équipe, il Burnley è entrato in gara per ingaggiare il nazionale francese U20, che ha fatto nove presenze in Ligue 1 con il Nantes, di cui cinque nella scorsa stagione. Tuttavia, sembra che il Palermo sia in vantaggio nella corsa per ingaggiare Appuah, il cui contratto con i Les Canaris scade nel 2026.