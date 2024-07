Palermo, Blin: «Indossare la maglia rosanero è un orgoglio, questa è una piazza importante»

Intervistato dal sito ufficiale del Palermo Alexis Blin ha rilasciato le seguenti parole:

«Sul mister e lo staff ho avuto un’impressione molto buona, mi hanno dimostrato affetto, sono contento. Ci sono anche calciatori con cui ho giocato in passato, non ho avuto dubbi. Prima di arrivare mi hanno scritto i miei ex compagni Di Mariano, Lucioni e Di Francesco, sono giocatori forti. Sono contento di essere qua e non vedo l’ora di iniziare».

«La competizione mi piace, ti porta ad alzare il livello generale. Con il Lecce avevamo un bel gruppo, andavamo forte in ogni allenamento, questo voglio trovare anche qui. Se fai le cose fatte bene con lo spirito giusto e ti porti dalla tua parte i tifosi puoi fare grandi cose. Indossare questa maglia è un orgoglio, l’importanza del Palermo nel calcio italiano, è una piazza importante con tifosi che supportano tanto. Aspetto di giocare le mie partite con il Palermo e giocare a casa. Sentire il supporto dei tifosi è importante, ti danno qualcosa in più sul campo e nelle gambe, questo dentro ma anche fuori casa. Ho visto che anche in trasferta i tifosi riempiono i settori ospiti, questo è importante».