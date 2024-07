Palermo, Blin: «Sono contento di essere qui. Mi riconosco nello spirito del CFG»

Intervistato dal sito ufficiale del Palermo Alexis Blin ha rilasciato le seguenti parole:

«Sono contento, qua c’è tutto per fare bene. Sono molto carico e non vedo l’ora di giocare. Ho scelto il Palermo perché ho parlato tanto con il direttore, mi voleva in squadra. Sono uno che dà il massimo. Non mi piace parlare molto di me, preferisco far vedere sul campo cosa posso fare alla squadra. Il City Football Group ha la squadra più forte al mondo che è il Manchester City, se loro hanno l’obiettivo di vincere lo trasmettono a tutte le squadre, mi riconosco in questo spirito. Sono contento e voglio far vedere le mie qualità. Il mio spirito è sempre quello di dare il massimo ogni giorno, sono un giocatore che gioca per la squadra per il mio impegno, chi mi conosce da Lecce lo sà, non ho mai mollato. voglio portare anche qui il mio spirito positivo».