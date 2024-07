TMW: “Palermo, Stulac alla Reggiana a titolo definitivo”

Leo Stulac è ormai prossimo ad accasarsi alla Reggiana. Come scrive Alessio Alaimo su “TMW” il centrocampista si trasferirà a titolo definitivo.

Il mercato estivo della Reggiana continua a ritmo serrato, con la rosa che affronterà il campionato di Serie B 2024-25 ancora in fase di costruzione. Sebbene le operazioni di mercato si concluderanno tra un mese, c’è ancora tempo per inserire i necessari rinforzi richiesti da mister William Viali. Tra i vari obiettivi, la squadra si sta concentrando su due centrocampisti, come riportato dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com.

Nel mirino è finito Leo Stulac, ora al Palermo, che – qualora superasse le visite mediche – si trasferirà in granata a titolo definitivo (con i rosanero ha un contratto in essere fino al 2025), ma la dirigenza reggiana è a lavoro anche per Filip Jagiello: contatti in corso sia con l’entourage del giocatore che con il Genoa, si lavora per trovare un’intesa. Che non appare impossibile.