Il Messaggero Abruzzo: “Pescara, s’avvicina il 26enne Damiani. No del Palermo per Buttaro”

L’edizione odierna de “Il Messaggero Abruzzo” si sofferma sul mercato del Pescara e gli obiettivi Damiani e Buttaro.

Il Pescara ha praticamente chiuso l’accordo per Samuele Damiani. È solo questione di tempo prima che il centrocampista, richiesto espressamente da Silvio Baldini, che lo ha già allenato a Palermo, diventi un nuovo giocatore biancazzurro. L’operazione sarà conclusa con un trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto, non con obbligo in caso di promozione in Serie B come inizialmente pensato. Gli ultimi dettagli relativi ai bonus e a alcune pendenze tra il giocatore e il Palermo (Damiani ha un contratto con i rosanero fino al 2026) devono ancora essere definiti.

Il ds pescarese Pasquale Foggia conferma: «Contiamo di chiudere entro metà settimana». Anche da Palermo filtra grande ottimismo sulla conclusione positiva della trattativa. Oltre al Pescara, il Palermo ha trovato una base di intesa anche con il Foggia, ma la scelta finale spetta al giocatore, che ha manifestato una preferenza per la destinazione abruzzese. La presenza di Baldini gioca un ruolo fondamentale, nonostante Damiani si sia trovato bene anche con Massimo Brambilla, nuovo allenatore del Foggia, durante il prestito alla Juventus Next Gen. Domani sera è previsto l’incontro decisivo con il manager del giocatore, Alessandro Servi, per definire i termini dell’accordo.

Le altre trattative:

Damiani arriverà da solo da Palermo, poiché il ds Morgan De Sanctis ha blindato Alessio Buttaro, il terzino destro che, insieme al belga Mats Lemmens (il cui arrivo sarà ratificato entro 24-36 ore), si pensava potesse comporre la batteria di esterni bassi per Baldini. «Non si muove da qui», fanno sapere dal CFA di Manchester, dove la squadra di Alessio Dionisi è al lavoro.