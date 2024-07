Gasp è stato bello, ma io vado via: chiede la cessione e lascia l’Atalanta | È finita all’improvviso

Il giocatore deve dire addio all’Atalanta, nonostante il grande feeling con l’allenatore. Addio improvviso di mezza estate.

L’Atalanta prosegue nell’organizzazione della sua stagione. Pochi scossoni, rispetto alla scorsa estate, tante certezze e occhi puntati soprattutto sul mercato in uscita. La Dea in questo momento infatti deve fare i conti con qualche esubero, ma soprattutto sul respingere gli attacchi delle big ai suoi gioielli, che gli hanno permesso di mettere le mani sullo storico primo titolo europeo della sua storia.

E’ nota la situazione Koopmeiners, che qualora dovesse partire rimetterebbe l’Atalanta in corsa per un mercato in entrata scintillante. Ma i nerazzurri con la corteggiatrice Juventus sono stati chiari, e sotto i 60-70 milioni l’olandese non si muoverà da Bergamo.

Oltre a queste questioni, con l’arrivo di Zaniolo, Gasp vuole puntare a giocatori giovani da portare istruire, vista la grande abbondanza di talento. Ma si cercheranno anche un difensore centrale, un attaccante con le caratteristiche di Scamacca. Prima però la Dea è pronta a salutare uno dei pilastri delle ultime stagioni.

Atalanta, addio forzato

Era nell’aria l’addio, e questo nonostante un’ottima stagione ricca di soddisfazioni e un grande feeling con Giampiero Gasperini. Ma lo spazio a disposizione in campo sarà ancora meno dello scorso anno, ecco perché il giocatore alla fine ha deciso di lasciare la Serie A.

Stiamo parlando di Miranchuk, giocatore ritrovato lo scorso anno – dopo il prestito del 2023 al Torino – e utilizzato da Gasperini in diverse occasioni. Ma per lui si prospetta un’esperienza all’estero, come ha titolato nelle scorse ore il quotidiano L’Eco di Bergamo.

Miranchuk, via dalla Serie A

Tecnicamente e stilisticamente uno dei trequartisti più “belli” del nostro campionato. Sinistro elegantissimo, tecnica, goal e assist nelle gambe, tiro da fuori, doti fisiche importanti. Aveva tutti gli ingredienti per incidere in Serie A, eppure Miranchuk lo ha sempre fatto con il contagocce.

Per lui dunque sarà addio al calcio italiano, per il rammarico di molti estimatori. Ad aspettarlo c’è la MLS e la quasi omonima Atlanta United. Il giocatore dovrebbe accasarsi in Georgia per una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di euro, un ottimo ottimo per le casse della Dea, considerando anche la carta d’identità del giocatore che verosimilmente si avvia a concludere la seconda parte della sua carriera negli States.