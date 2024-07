Corriere dello Sport: “L’ex Palermo Toscano per l’Avellino. Tutte le trattative del giorno in serie C”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie C.

L’Avellino accoglie il centrocampista Marco Toscano (27) dalla Casertana: oggi è atteso in Irpinia. Il club biancoverde ha ceduto alla Cavese il terzino destro Agostino Rizzo (25) e il centrocampista Salvatore Pezzella (24). Tra i giocatori in uscita c’è anche Michele Marconi (35), che piace al Taranto così come lo svincolato Marco Schenetti (33). Cavese e Casertana, intanto, si contendono Alessandro Spavone (20), trequartista del Napoli. Tutto fatto per il tesseramento di Ciro Panico (24) con il Sorrento. Il Trapani ha ceduto in prestito Agustin Marsico (27) alla Fidelis Andria. Ufficiale anche il rinnovo di Stefano Esempio (25) con la Turris. Sembra che per l’attaccante del Crotone, Guido Gomez (‘94), sia questione di ore, per il suo arrivo a Catania. Intanto la Lucchese, che insegue anche l’attaccante Rocco Costantino (‘90), ha praticamente chiuso per il centrocampista Nana Welbeck (‘94): ingaggio a titolo definitivo con contratto biennale. In uscita dal club rossazzurro anche il metronomo Riccardo Ladinetti (‘00) anche in questo caso a titolo definitivo, mentre Davide Marsura (‘94) potrebbe tornare all’Ascoli.

Potrebbe esordire con il Perugia nell’amichevole con il Forlì (Bagno di Romagna, 17.30) l’attaccante Daniele Montevago (21). Il club del grifone lo ha acquisito a titolo definitivo con diritto di recompra dalla Sampdoria. L’attaccante ha firmato un contratto triennale (fino al 30 giugno 2027). Se ne è andato invece, a sorpresa, il francese Sanasi Sy (25), elemento di fascia sinistra al quale il club avrebbe voluto proporre un ingaggio. Il Gubbio sta stringendo con il Sassuolo per il prestito dell’attaccante Flavio Russo (19), tra i maggiori protagonisti della cavalcata scudetto del Sassuolo Primavera nell’ultima stagione. Il Modena è tornato a bussare alla porta della Ternana per Tiago Casasola (30), ma per ora la trattativa è da considerare improbabile. La priorità del Pescara è la punta. A tal proposito al club è stato accostato Andrea Magrassi , classe ’93, di proprietà del Cittadella. Stefano Pettinari (32) della Reggiana è più che una idea, ma il suo ingaggio non rientrerebbe nella media stipendi del sodalizio pescarese. Per questo la società pescarese guarda sempre anche all’esperto attaccante di proprietà del Catanzaro Alessio Curcio (34).