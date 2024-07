Corriere dello Sport: “Futuro Salernitana, c’è l’offerta da Dubai. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

La Salernitana suscita l’interesse di molti imprenditori o fondi. Da Dubai è arrivata un’offerta, presto ci sarà una call, forse anche una trasferta negli Emirati Arabi dei legali. Anche un altro Fondo americano si è fatto avanti. Ma se cessione ci sarà, questa non avverrà a breve. Dunque, l’accordo consulenziale con Gabetti Sport potrebbe andare in porto. E Roberto Busso, Ceo di Gabetti, potrebbe essere il nuovo presidente al posto del dimissionario Iervolino. Domani a Milano un incontro tra Busso e Nando Elefante, che potrebbe diventare il nuovo dg. Si deciderà a breve. Dopodomani sarà ufficializzato il nuovo addetto stampa, un giovane collega salernitano. Intanto, il ds Petrachi è arrivato ieri nel ritiro della Salernitana a Paestum ed ha fatto il punto della situazione con Martusciello. Si sta lavorando sulle cessioni. Grigoris Kastanos (26) è ormai del Verona e nei prossimi giorni sosterrà le visite mediche. Alla Salernitana 1 milione ed il prestito di Yayah Kallon (23). Su Lassana Coulibaly (28) ci sono Empoli, Cagliari e Udinese. Capitolo Boulaye Dia (27). È sempre più probabile che l’attaccante senegalese vada in Premier League, Petrachi sta lavorando su questo per riuscire anche a spuntare una cifra più alta. West Ham, Brentford, Everton e Newcastle la possibile destinazione dell’ex Villareal. Piacciono il terzino destro Paolo Ghiglione (27) e il trequartista Cesar Falletti (31), entrambi della Cremonese. Si prova a trattenere Giulio Maggiore (26).

IL CATANZARO SONDA. Un problema di mercato in meno per il Catanzaro che incassa con favore il proscioglimento al Tfn del proprio attaccante Enrico Brignola (25) e si concentra sulle pedine mancanti alla rosa affidata alle mani di mister Caserta che nel pomeriggio affronta il Cagliari in amichevole, a caccia di conferme rispetto alle prime uscite. Con l’Atalanta sono in corso sondaggi per il reparto di mezzo per arrivare a uno tra due centrocampisti, Samuel Giovane (21) o Marco Palestra (19), col primo reduce dal prestito all’Ascoli, mentre il secondo ha disputato i playoff di serie C con gli orobici. La trattativa più attesa, quella relativa all’attaccante del Vicenza Matteo Della Morte (24), invece vive una fase di stallo, dal momento che la società veneta è ferma sulla propria valutazione del calciatore (sul milione), mentre il Catanzaro offre una cifra intorno a 600.000 euro oltre bonus, ma il ds Polito non molla e le negoziazioni proseguono in maniera serrata. Piuttosto attiva la Sampdoria, che ieri ha definito il rinnovo contrattuale di Alex Ferrari (30): il difensore sarà con la società ligure fino al 2027. Per l’attacco si cerca di stringere i tempi relativi a Gennaro Tutino (28): la formula sarà quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto e contratto di quattro anni al giocatore del Cosenza.

Pisa attivo. Questa settimana potrebbe rivelarsi importante per il Pisa, sul tavolo l’ingaggio di un nuovo centravanti da mettere a disposizione di Pippo Inzaghi. Il preferito dal club toscano resta Gianluca Lapadula (34) ma c’è da registrare una azione di disturbo della Sampdoria.