Tuttosport: “Gol Samp, Tutino a un passo. Palermo, adesso il terzino sinistro. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Gennaro Tutino è sempre più vicino alla Sampdoria. I blucerchiati stanno lavorando al decisivo accordo col Cosenza per portare a Genova il capocannoniere dello scorso campionato – 20 gol con la maglia dei calabresi – e formare con Massimo Coda, bomber di categoria con 16 gol a Cremona l’anno scorso, una coppia offensiva di tutto rispetto in Serie B. Un matrimonio non scontato, ripensando alle vicende degli ultimi giorni: i tesseramenti prima sospesi e poi sbloccati per l’interpretazione dell’articolo 90 del Noif e soprattutto l’inserimento del Sassuolo, con un’offerta da 5 milioni al Cosenza e un quadriennale da 1 milione a stagione per il giocatore. Tuttavia, la Sampdoria, forte del gradimento dell’attaccante napoletano, che ha sempre spinto per la destinazione genovese, si sta avvicinando sempre più all’intesa definitiva col club rossoblù sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni e riscatto per ulteriori 1,5 milioni (più 500 mila euro di bonus) alla prima presenza nel prossimo febbraio, quando i doriani avranno le mani libere sul mercato dopo le limitazioni delle ultime due sessioni. Per Tutino, che ha 27 anni, è pronto un contratto di tre anni più uno a 1 milione di euro più bonus a stagione. L’offerta della Sampdoria è quindi simile a quella del Sassuolo, e la differenza può farla la volontà del giocatore che ha sempre preferito la piazza genovese, nonostante la mancanza di una collocazione in Serie A. Si prospetta una plusvalenza significativa per il Cosenza, che aveva riscattato Tutino dal Parma per 1,5 milioni alla fine della scorsa stagione.

Altre novità di mercato:

Portieri: Il Bari è tornato su Boris Radunovic (Cagliari) e sembra vicino all’accordo, il Pisa ha firmato con Semper, Nicolas andrà al Sassuolo, e Sorrentino alla Juve Stabia.

Difensori: Il Sassuolo ha individuato in Cas Odenthal (Como) il sostituto dell’eventuale partente Martin Erlic, diretto verso Torino. Possibile scambio tra Monza e Sassuolo che porterebbe il portiere Andrea Consigli in Brianza e il trequartista Mattia Valoti in Emilia.

Centrocampisti: Il Cosenza sta per aggiudicarsi il centrocampista del Cagliari Christos Kourfalidis, che la scorsa stagione ha giocato alla Feralpisalò ed era seguito anche dal Paok Salonicco. I calabresi sono disposti ad acquisirlo a titolo definitivo.

Pisa: Il Pisa ufficializzerà l’acquisto di due difensori: Giovanni Bonfanti (Atalanta) e Samuele Angori (Empoli).

Cesena: Il Cesena sta per sbloccare l’arrivo di Mirko Antonucci, trequartista dello Spezia, reduce da sei mesi in prestito al Cosenza. I bianconeri prenderanno anche Nikita Contini, portiere dal Napoli.

Palermo

L’attaccante Matteo Brunori ha cercato di chiarire la sua situazione: «Il grande amore che c’è tra me e questa piazza non può essere rovinato da un’incomprensione, io continuo a lavorare e il mercato non mi interessa». Tuttavia, Brunori resta sul mercato con club di Serie A e B interessati ad acquistarlo. Finché i rosanero non troveranno un sostituto di pari valore, Brunori non si muoverà. Il Palermo continua la ricerca di un terzino sinistro, valutando diversi profili tra cui Di Chiara, Ioannou, Carissoni, Reca, Bradaric e Barreca.