TMW: “Pisa, si lavora per Saric del Palermo”

Il Pisa è alla caccia di rinforzi in mezzo al campo e guarda agli esubero in casa Palermo.

Come riportao da Alessio Alaimo su “TMW” l’obiettivo è Dario Saric rientrato in Sicilia dopo il prestito all’Antalyaspor in Turchia dove ha collezionato 35 presenze segnando tre reti. Il bosniaco non sembra infatti rientrare nei piani del club rosanero che dunque potrebbe lasciarlo partire in caso di un’offerta ritenuta adeguata.

In rosanero l’avventura dell’ex Carpi e Ascoli non è stata brillantissima con 28 presenze nella prima stagione e due soltanto lo scorso anno prima dell’addio verso la Turchia. In uscita in casa nerazzurra invece c’è Lisandru Tramoni, esterno offensivo classe 2003 e fratello di Matteo, che dopo le 23 presenze con due gol nella passata stagione è destinato a tornare in Francia per vestire la maglia del Bastia, club che milita in seconda divisione. Per Tramoni, cresciuto nell’Ajaccio, si tratterebbe della seconda esperienza in un club corso.

