Palermo Women, le convocate ufficiali per la sfida contro il Catania Femminile
Il Palermo ha comunicato l’elenco ufficiale delle 20 calciatrici convocate per la partita contro il Catania Femminile, in programma domani. Una sfida attesa e dal forte sapore di derby, con le rosanero pronte a dare continuità al proprio percorso in campionato.
Le convocate del Palermo
Sorce
Leto
Conciauro
Scalici
I. Viscuso
Piro
Dragotto
Cancilla
Coco
Tarantino
Purpura
Chirillo
Massaro
Manna
Cangelosi
Caravello
Priolo
Bruno
Incontrera
Biundo