Palermo Women, le convocate ufficiali per la sfida contro il Catania Femminile

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025

Il Palermo ha comunicato l’elenco ufficiale delle 20 calciatrici convocate per la partita contro il Catania Femminile, in programma domani. Una sfida attesa e dal forte sapore di derby, con le rosanero pronte a dare continuità al proprio percorso in campionato.

Le convocate del Palermo

Sorce

Leto

Conciauro

Scalici

I. Viscuso

Piro

Dragotto

Cancilla

Coco

Tarantino

Purpura

Chirillo

Massaro

Manna

Cangelosi

Caravello

Priolo

Bruno

Incontrera

Biundo

Ultimissime

Palermo Women, le convocate ufficiali per la sfida contro il Catania Femminile

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025

Ventura: «Non mi pento di nulla. L’Italia mi ha condannato, ma il calcio resta la mia vita»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025

Tuttosport: “Inzaghi avvisa il Palermo «È una prova del nove»”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025

Il Mattino: “La Juve Stabia torna al Menti Abate: «Non vedevamo l’ora»”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025

Juve Stabia–Palermo, le probabili formazioni della 12ª giornata secondo la Gazzetta dello Sport

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025