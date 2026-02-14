Palermo-Virtus Entella LIVE: cronaca in diretta dal Renzo Barbera

Dopo il pari combattuto contro la Sampdoria a Genova il Palermo oggi torna al Barbera per affrontare la Virtus Entella in una gara che Inzaghi ha definito “la più importante della stagione”. Tre punti oggi consentirebbero ai rosanero di continuare a stare vicino al terzetto di testa agganciando anche il Frosinone attualmente al secondo posto.

Pippo Inzaghi conferma il 3-4-2-1 e si affida ai suoi uomini chiave per proseguire la striscia positiva. Davanti a Joronen, linea difensiva composta da Bereszynski, Bani e Ceccaroni. Sulle corsie esterne spazio a Pierozzi e Augello, mentre in mezzo al campo agiscono Segre e Ranocchia. Sulla trequarti Palumbo e Le Douaron a supporto del bomber Pohjanpalo.

Andrea Chiappella risponde con un modulo speculare. In porta Colombi, difesa a tre con Alborghetti, Squizzato e Marconi. A centrocampo Di Mario e Mezzoni sugli esterni, con Karic e Dalla Vecchia in mezzo. In avanti il tandem composto da Guiu e Cuppone.

Ecco la cronaca testuale del match:

PRIMO TEMPO

IL TABELLINO

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 19 Bereszynski, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 6 Gomes, 7 Johnsen, 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 18 Modesto, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli, 96 Magnani. Allenatore: Inzaghi.

VIRTUS ENTELLA: 1 Colombi, 3 Alborghetti, 5 Squizzato, 8 Karic, 10 Cuppone, 11 Guiu, 15 Marconi (C), 26 Di Mario, 27 Dalla Vecchia, 57 Del Lungo, 94 Mezzoni. A disposizione: 22 Del Frate, 99 Siaulys, 4 Nichetti, 7 Bariti, 9 Stabile, 17 Tirelli, 19 Debenedetti, 23 Parodi, 24 Franzoni, 32 Benedetti, 38 Pilati, 46 Turicchia. Allenatore: Chiappella.

ARBITRO: Ivano Pezzuto (Lecce). Primo assistente: Vittorio Di Gioia (Nola). Secondo assistente: Andrea Niedda (Ozieri). Quarto ufficiale: Roberto Lovison (Padova). VAR: Marco Serra (Torino). AVAR: Rodolfo Di Vuolo (Castellammare di Stabia).

MARCATORI:

NOTE: