È ripresa stamattina a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Alessio Dionisi in vista della prossima gara esterna contro il Frosinone.

Seduta di recupero per i calciatori che ieri hanno disputato la partita contro il Cittadella.

Il resto del gruppo, dopo un avviamento motorio e tecnico, ha effettuato small sided games (2 vs 2, 3 vs 3, 5 vs 5) e un lavoro di forza in palestra.