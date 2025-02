Palermo verso il Brescia: seduta pomeridiana a Torretta, il report

Prosegue la preparazione del Palermo sotto la guida di Alessio Dionisi. Questo pomeriggio i rosanero si sono ritrovati al centro sportivo di Torretta per una seduta di allenamento mirata ad affinare gli aspetti tattici del gioco.

Dopo una fase iniziale dedicata all’attivazione motoria e tecnica, la squadra ha lavorato sulla fase offensiva con esercitazioni didattiche volte a migliorare movimenti e finalizzazioni. Successivamente, spazio a un focus sulla fase difensiva situazionale, con particolare attenzione alla compattezza e alla gestione delle marcature.

L’allenamento si è concluso con una partita a campo intero 11 vs 11, utile a mettere in pratica quanto provato durante la sessione. Il Palermo continua così la sua preparazione in vista del prossimo impegno di campionato, con l’obiettivo di arrivare al meglio alla sfida del weekend.