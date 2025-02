Castori presenta Sudtirol-Spezia: «Per noi gara difficilissima»

Alla vigilia del match contro lo Spezia, l’allenatore del Sudtirol, Fabrizio Castori, ha parlato in conferenza stampa analizzando il momento della sua squadra e l’imminente sfida contro i liguri.

Il tecnico ha sottolineato l’elevato livello delle prestazioni dello Spezia, ritenendo ingiusto considerarlo in difficoltà: “Le partite si giocano per vincere e lo Spezia con il Catanzaro ha raccolto meno di quello che ha dimostrato. Non parlerei di una squadra in crisi, la Serie B è un campionato equilibrato e basta poco per spostare l’esito di una gara”.

Castori ha poi messo in guardia sulla pericolosità dell’avversario: «Per noi sarà una partita difficilissima, perché lo Spezia è una squadra forte e i risultati recenti non devono ingannare».

Infine, ha parlato della situazione del Sudtirol e della necessità di spingere al massimo: “Non abbiamo tempo per riposare, dobbiamo recuperare in classifica e lavorare sodo in ogni allenamento per ottimizzare i nostri risultati. A parte gli infortunati, tutti sono pronti e presto verranno diramati i convocati”.

Il Sudtirol si prepara dunque a una sfida cruciale, con la consapevolezza di dover dare il massimo per portare a casa punti preziosi.