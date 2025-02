Possanzini presenta Frosinone-Mantova: «Dobbiamo affrontare la gara con la testa libera»

Il Mantova si prepara a una sfida cruciale per la corsa salvezza. Sabato i biancorossi saranno impegnati in trasferta contro il Frosinone, in una gara che si preannuncia intensa e carica di tensione. In conferenza stampa, il tecnico Davide Possanzini ha analizzato il momento della squadra e le insidie del match.

L’allenatore ha sottolineato l’importanza di affrontare la partita con il giusto atteggiamento, senza lasciarsi condizionare dalla classifica: «Dobbiamo scendere in campo con la testa libera. Sarà una gara difficile contro una squadra che ha cambiato allenatore e che vorrà rilanciarsi. Anche noi, però, dobbiamo dimostrare di poter competere e di essere all’altezza della situazione.»

Lo Spezia, reduce da un periodo complicato, ha diverse assenze per squalifica e un nuovo tecnico alla guida. Tuttavia, Possanzini non vede questo come un vantaggio per il Mantova: «Conosco bene Bianco, so che saprà motivare la sua squadra. Il cambio di guida tecnica rende il Frosinone meno prevedibile, quindi dovremo essere bravi ad adattarci durante la partita.»

Dopo la sconfitta contro il Bari, l’allenatore ha lavorato soprattutto sull’aspetto mentale dei suoi giocatori: «Ho chiesto alla squadra di giocare senza paura. La pressione esiste, ma non deve impedirci di esprimere le nostre qualità. Ogni giocatore ha un ruolo fondamentale in questa fase della stagione.»

Possanzini non teme l’atmosfera dello stadio Stirpe e anzi ritiene che possa essere uno stimolo in più: «Giocare in stadi pieni è un valore aggiunto. Anche una tifoseria avversaria può darti quella carica mentale in più per affrontare al meglio la sfida.»

Dal punto di vista tattico, il Mantova ha recentemente adottato la difesa a tre. Una scelta che, secondo il tecnico, non ha stravolto l’assetto della squadra: «Non è cambiato molto, abbiamo solo adattato alcuni giocatori per trovare maggiore equilibrio e solidità. Il modulo è importante, ma conta soprattutto la cura dei dettagli.»

Infine, Possanzini ha commentato la difficoltà della squadra nel raccogliere vittorie nelle ultime settimane: «Non è tanto il numero di successi che pesa, quanto le occasioni sprecate. Abbiamo avuto diverse partite in mano, ma non siamo riusciti a portarle a casa. Ora dobbiamo essere concreti e trovare il modo di capitalizzare le opportunità, già a partire dalla gara di sabato.»