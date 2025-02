Calabro presenta Carrarese-Cremonese: «Serviranno mentalità e solidità»

Alla vigilia della sfida contro la Cremonese, Antonio Calabro ha parlato in conferenza stampa analizzando la crescita della Carrarese e le insidie della partita.

Il tecnico ha sottolineato l’importanza del percorso intrapreso dalla società, che sta puntando su giovani talenti per costruire un progetto solido e duraturo: «L’apporto dei giovani è fuori discussione: contro la Reggiana ha segnato Guarino, il settimo under 23 ad andare in rete quest’anno. Questo dimostra che stiamo portando avanti la linea tracciata a inizio stagione. Ogni risultato che vediamo in campo è frutto di una programmazione seria, gestita con lungimiranza dalla società. Il rinnovo di Zanon e quello recente di Imperiale sono la prova della volontà di dare continuità ai risultati, mantenendo i giocatori più meritevoli all’interno del progetto.»

Calabro ha poi parlato della Cremonese, avversario di grande spessore che arriva alla sfida con ambizioni ben diverse: «Dopodomani affronteremo una squadra fortissima, reduce da una finale playoff e con investimenti importanti sul mercato. Il loro obiettivo è il ritorno in Serie A, ma se non sono ancora nelle primissime posizioni significa che anche loro hanno punti deboli. Dovremo essere bravi a evidenziarli, mantenendo compattezza in entrambe le fasi e accettando, se necessario, di subire la loro qualità in alcuni momenti della gara. L’atteggiamento sarà decisivo tanto quanto la tattica e la tecnica.»

Il tecnico ha evidenziato come la squadra debba migliorare nella fase difensiva: «Uno dei nostri obiettivi sarà ritrovare maggiore solidità. I quattro gol subiti nelle ultime due gare sono un dato che sappiamo di dover correggere. Abbiamo lavorato molto per limitare le situazioni da cui possono nascere le reti avversarie.»