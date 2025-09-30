Repubblica: “Palermo-Venezia, Inzaghi: «Per noi un grande esame di maturità»”

Filippo Inzaghi non ha dubbi: Palermo-Venezia sarà un vero esame di maturità per i rosanero. Come scrive Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il tecnico individua nella sfida di questa sera al Barbera (ore 20.30) non solo un banco di prova per la forza dell’avversario, ma anche un momento cruciale per testare la compattezza della squadra alle prese con le prime difficoltà di organico.

«Per Gomes pensiamo che siano solo crampi, Augello ha avuto una piccola distorsione, li valuteremo fino all’ultimo», ha spiegato Inzaghi. «Gli altri ci saranno, tranne Ranocchia. Diakité è recuperato e la sua disponibilità è importante». Come ricorda Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il tecnico ha ribadito di poter contare su una rosa profonda: «Abbiamo venti titolari, giocheranno quelli che stanno meglio».

Spazio quindi a Brunori dal primo minuto, pronto a muoversi alle spalle di Pohjanpalo, con Palumbo al suo fianco. Per Inzaghi il Venezia rappresenta una tappa speciale: «Se oggi sono qui è per quello che mi ha dato Venezia in quei due anni. Felicità, affetto, l’opportunità di conoscere mia moglie. Non sarà mai una gara come le altre».

Il Venezia di Stroppa insegue a tre punti di distanza, ma il tecnico rosanero non sottovaluta gli avversari: «Cinque partite sono poche per giudicare. Il Venezia, con tanti elementi reduci dalla Serie A, farà un campionato competitivo. Stroppa ha dato la giusta mentalità». Come sottolinea ancora Valerio Tripi su Repubblica Palermo, Inzaghi insiste sull’importanza del pubblico: «Davanti ai nostri 30 mila tifosi abbiamo un grande vantaggio. Servirà una gara intensa, fatta bene, per cercare di allungare in classifica contro una delle favorite».

Anche il presidente Dario Mirri ha rivolto un appello ai tifosi a presentarsi con anticipo ai cancelli per evitare resse e disagi. «Per cinquant’anni ho fatto il tifo dalla gradinata, so bene cosa significa entrare allo stadio. Chiediamo collaborazione e responsabilità», ha dichiarato. E, come riporta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, Inzaghi rilancia: «Già dal riscaldamento avremo bisogno di tutta la nostra gente. La spinta del pubblico può essere fondamentale».