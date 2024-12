Palermo: Tony Di Piazza assolto dall’accusa di diffamazione a Sagramola

Vittoria in giudizio per l’italo-americano Tony Di Piazza. Difeso dall’avvocato marsalese Giacomo Frazzitta dall’accusa di diffamazione presentata da Rinaldo Segramola, ex amministratore delegato del Palermo, l’ex vice-presidente di “Hera Hora” è stato assolto dal giudice Antonio Cutaia del tribunale del capoluogo siciliano.

Di Piazza – si legge su Gds.it – aveva richiesto dei chiarimenti sulla campagna acquisti posta in essere dall’amministratore delegato che, avendo ritenuto diffamanti tali richieste, lo aveva querelato. Per il giudice, però, la richiesta di Di Piazza «non costituisce reato» di diffamazione, in quanto l’imprenditore italo-americano nella sua qualità di amministratore aveva il diritto di critica. Il pm aveva chiesto una condanna a 400 euro di multa.

«Ringrazio l’avvocato Frazzitta per l’ottimo lavoro svolto, ma mi pare surreale che per aver adempiuto con attenzione al mio ruolo di amministratore di una società, e aver richiesto chiarimenti sulla gestione, ciò mi abbia causato di aver dovuto subire un processo penale che è durato tre anni. Mi auguro che anche l’altra causa in sede civile, pendente avanti il tribunale di Catania, contro la società Hera Hora e il suo presidente Dario Mirri, per il recupero dei miei capitali investiti, possa avere un buon esito»: queste le parole di Di Piazza, direttamente da New York, attraverso il suo legale.