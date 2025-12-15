Testa, modulo e titolarissimi. La tripla svolta del Palermo

Il Palermo cambia passo e lo fa su tre piani: mentale, tattico e di scelte. Come analizza Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, le tre vittorie consecutive hanno restituito fiducia, compattezza e una classifica che torna a sorridere, riavvicinando concretamente i rosanero alla promozione diretta.

Dopo la sconfitta di Castellammare, le immagini di teste basse hanno lasciato spazio a sorrisi e consapevolezza. Secondo Alessandro Arena per il Giornale di Sicilia, nelle ultime quattro partite è emersa una svolta soprattutto mentale. A Chiavari la reazione è stata parziale, con un pareggio in rimonta accompagnato da qualche episodio favorevole, ma la rabbia dei tifosi nel postpartita ha finito per ricompattare il gruppo. Il segnale è arrivato una settimana dopo con il netto 5-0 alla Carrarese, seconda cinquina casalinga consecutiva dopo quella inflitta al Pescara.

Per dimostrare che non si trattava di un fuoco di paglia serviva però una prova lontano dal Barbera. Come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia firmato da Alessandro Arena, il Palermo l’ha trovata a Empoli, imponendosi 3-1 e superando anche l’esame della continuità. Contro la Sampdoria non è arrivato il terzo poker di fila, ma l’1-0 finale pesa tantissimo: il distacco dalla promozione diretta ora è ridotto a due punti.

Nei successi del Castellani e contro i blucerchiati non sono mancati momenti di sofferenza, ma uno dei tratti distintivi del “nuovo” Palermo è la gestione del vantaggio. La crescita passa anche da una ridefinizione delle gerarchie. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Brunori, pur restando capitano, ha trovato meno spazio nelle ultime gare, mentre la fascia è passata sul braccio di Bani. L’ex Genoa ha risposto con prestazioni di altissimo livello, mentre Segre, pur senza fascia, ha mantenuto rendimento e incisività a centrocampo.

Dal punto di vista tattico, Inzaghi è tornato alle origini. Il 3-4-2-1 di inizio stagione, dopo la parentesi con il 3-5-2, sembra finalmente funzionare. Palumbo, schierato stabilmente sulla trequarti, ha ritrovato centralità e numeri, mentre Pohjanpalo continua a guidare l’attacco con continuità realizzativa. Come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia con Alessandro Arena, la crescita fisica di alcuni interpreti e qualche aggiustamento mirato hanno reso il sistema più equilibrato anche in fase difensiva.

Fondamentale anche la stabilità nelle scelte. Basta valzer: Inzaghi ha individuato un undici base e lo sta confermando. Joronen tra i pali è una garanzia, la difesa ha trovato solidità con Bani, Ceccaroni e Bereszynski, mentre sulle fasce Pierozzi e Augello rappresentano un punto di forza. Davanti, il peso offensivo è quasi interamente sulle spalle di Pohjanpalo, con spazi sempre più ridotti per Corona e Brunori. Una linea chiara che, come conclude Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, sta producendo risultati e rilanciando il Palermo nella corsa al vertice.