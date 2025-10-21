Repubblica: “Palermo, entusiasmo da 200mila spettatori ma serve la svolta al Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2025

Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il Palermo vive una fase di equilibrio tra entusiasmo e rammarico. La squadra di Inzaghi è imbattuta, seconda in classifica, ma non vince al Renzo Barbera dal 19 settembre, quando superò il Bari. Da allora sono arrivati due pareggi consecutivi contro Venezia e Modena, che hanno lasciato l’amaro in bocca a una tifoseria che continua comunque a rispondere in massa.

Il tecnico rosanero lo sa bene: davanti a 32 mila spettatori contro il Modena, i rosanero hanno dato tutto, ma non sono riusciti a portare a casa i tre punti. «Ci siamo abbassati troppo — ha ammesso Inzaghi in sala stampa —. C’è rammarico, perché in uno stadio così vorresti sempre vincere. Abbiamo fatto un’ottima gara per un’ora, poi abbiamo iniziato a rischiare e preso un gol evitabile. Ma non posso chiedere di più ai ragazzi, anche se capisco che i tifosi vogliono sempre vincere».

Come sottolinea ancora Tripi su Repubblica Palermo, le prestazioni interne restano positive sul piano della solidità, ma il Palermo deve ritrovare brillantezza offensiva e concretezza sotto porta. Nelle prime cinque gare casalinghe, solo Reggiana e Bari sono cadute al Barbera, mentre Frosinone, Venezia e Modena sono riuscite a strappare un punto. Numeri che, tuttavia, vanno letti nel contesto di un calendario complicato: i rosanero hanno già affrontato gran parte delle dirette concorrenti alla promozione.

Nonostante tutto, Inzaghi mantiene la rotta e la fiducia nel gruppo. «Quando hai la classifica che abbiamo noi — ha detto il tecnico — tutto resta nelle nostre mani. Il Modena non è primo per caso, ma noi continuiamo con la nostra striscia positiva. I ragazzi ci tenevano ad andare in testa, ci proveremo dal prossimo match».

Come evidenzia Valerio Tripi su Repubblica Palermo, i numeri raccontano una realtà unica in Serie B: quasi 200 mila spettatori complessivi tra l’amichevole con il Manchester City e le cinque gare di campionato giocate in casa. Un patrimonio di passione che il Palermo deve ora trasformare in punti e vittorie.

Il calendario offre subito l’occasione per farlo: sabato sera trasferta a Catanzaro, poi il big match di martedì al Barbera contro il Monza, e infine, il 1° novembre, la sfida interna col Pescara. Tre gare in dieci giorni per dare la scossa e dimostrare che questo Palermo non vuole solo entusiasmare, ma anche vincere.

