Palermo, testa al Südtirol: Inzaghi con quasi tutta la rosa a disposizione
Il Palermo tornerà domani in campo per preparare la delicata trasferta di domenica pomeriggio alle 17.15 sul terreno del Druso contro il Südtirol. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’allenatore Filippo Inzaghi potrà contare quasi sull’intero organico, fatta eccezione per gli infortunati Gomis e Bardi, momentaneamente sostituiti dall’arrivo di Avella.
Le incognite principali riguardano la formazione. In difesa resta aperto il ballottaggio sul braccetto destro tra Diakité e Peda, mentre sulla trequarti scalpita Palumbo in cerca di spazio. A centrocampo, invece, l’inserimento di Gomes potrebbe spingere Inzaghi a rivedere la cerniera già collaudata con Ranocchia e Segre.
Come riporta ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la squadra si gode oggi un ultimo giorno di riposo prima di rituffarsi negli allenamenti. Da domani, infatti, tutta l’attenzione sarà rivolta al campionato e alla sfida contro il Südtirol, primo vero crocevia della stagione.