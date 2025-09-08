Palermo, l’equilibrio va spezzato. Ora bisogna iniziare a dettare legge

Durerà l’equilibrio o qualcuno si staccherà come accaduto spesso in passato? La domanda se la pone Luigi Butera sulle colonne del Giornale di Sicilia, sottolineando come, dopo 180 minuti di campionato, non ci sia nessuna squadra a punteggio pieno. Una situazione non inedita, spiegabile anche con il fatto che il mercato non fosse ancora chiuso al momento delle prime giornate.

Secondo l’analisi di Luigi Butera del Giornale di Sicilia, sarà dopo la prima sosta per le Nazionali che inizieranno a emergere i veri valori del campionato. Le squadre ora sono definitive, con poche possibili variazioni: qualche uscita o entrata marginale, come l’ipotesi di uno scambio Verre-Bereszynski per il Palermo, non cambierebbe comunque gli equilibri generali.

Fare previsioni resta rischioso, ma nell’analisi di Luigi Butera sul Giornale di Sicilia il Palermo non può che rientrare nel lotto delle pretendenti alla promozione. I motivi sono molteplici: un allenatore vincente e carismatico, una rosa forte e completa, e soprattutto un pubblico che in Serie B non ha eguali, se non in parte la tifoseria della Sampdoria.

Naturalmente la strada non sarà in discesa. Come ricorda ancora Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, gli avversari non mancano: il Venezia appare solido, il Monza conferma la qualità già vista, l’Empoli ha struttura e mentalità, lo Spezia crescerà col tempo, il Modena ha costruito una squadra interessante, il Cesena resta ostico e qualche sorpresa – come Frosinone o Reggiana – potrebbe sempre emergere. La ripresa col Südtirol sarà già un banco di prova significativo, perché affrontare un tecnico esperto come Castori non è mai semplice.