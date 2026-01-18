Giornale di Sicilia: “Palermo-Spezia, le probabili formazioni”

Ultimi dettagli prima del fischio d’inizio di Palermo-Spezia, in programma oggi alle 17.15 allo stadio Renzo Barbera. Secondo il Giornale di Sicilia, Inzaghi – costretto a seguire la gara dalla tribuna per squalifica – è orientato a confermare il 3-4-2-1, affidando la guida tecnica a D’Angelo in panchina.

Tra i pali spazio a Joronen, con Bani al centro della difesa completata da Bereszynski e Ceccaroni, quest’ultimo recuperato dopo il recente stato febbrile. Sugli esterni agiranno Pierozzi a destra e Augello a sinistra, mentre in mezzo al campo il tandem Segre-Ranocchia dovrà garantire equilibrio e costruzione. La novità più rilevante riguarda la trequarti: alle spalle di Pohjanpalo, riferimento offensivo centrale, sono pronti Palumbo e Gyasi, con l’ex Spezia chiamato a dare imprevedibilità e inserimenti. Una scelta tattica evidenziata dal Giornale di Sicilia.

In panchina per il Palermo Gomis, Di Bartolo, Peda, Diakitè, Veroli, Vasic, Gomes, Blin, Giovane, Le Douaron e Corona. Indisponibile Magnani, mentre Palumbo è diffidato.

Sul fronte Spezia, Donadoni risponde con il 3-5-2. Davanti a Radunovic ci saranno Hristov, Wisniewski e Beruatto, con Sernicola e Aurelio sugli esterni. In mezzo al campo spazio a Nagy, Cassata e Romano, mentre in attacco Di Serio è favorito per affiancare Artistico. Partono dalla panchina Lapadula e Vlahovic. Nessuno squalificato o diffidato tra i liguri, come riporta il Giornale di Sicilia.

La gara sarà diretta da Massimi di Termoli, con Peretti e Belsanti assistenti, Gauzolino quarto uomo e Piccinini al Var. Diretta tv su Dazn e Prime Video. Una sfida che pesa per classifica e ambizioni, con il Palermo chiamato a sfruttare il fattore Barbera.