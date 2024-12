Il Palermo ritorna a sorridere. Allo stadio “Renzo Barbera” i rosanero riassaporano il successo e si impongono per 2 a 0 contro lo Spezia, che fino ad oggi non aveva ancora perso in campionato. Gli uomini di Dionisi sfornano una prestazione convincente, soprattutto nel primo tempo, e reagiscono così agli ultimi risultati deludenti rimediati. Il Palermo, infatti, non otteneva i tre punti dal 26 ottobre, quando superò la Reggiana con lo stesso risultato.

