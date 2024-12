Serie A: Juventus beffata, il Lecce pareggia 1 a 1 grazie ad un gol di Rebic al 93′. La classifica aggiornata

Si conclude 1 a 1 il match della 14esima giornata di Serie A tra Lecce e Juventus. Allo stadio “Via del Mare” i bianconeri falliscono l’aggancio momentaneo al secondo posto su Atalanta, Inter, Fiorentina e Lazio per via di una rete di Rebic al 93′, che risponde al gol dello 0-1 firmato da Cambiaso. Dopo un primo tempo con poche emozioni e con le sole due occasioni di Thuram e Conceicao, che si infrangono sul palo, la gara assume una svolta nella ripresa. I padroni di casa rientrano in campo più convinti e mettono sotto assedio i bianconeri, senza però creare palle gol importanti. Al 68′, nel miglior momento dei pugliesi, la triangolazione tra Cambiaso e Koopmeiners, col tiro dalla distanza dell’esterno della Nazionale italiana deviato da Gaspar, è la Juventus a passare in vantaggio. Al 77′ grande occasione per Krstovic che, su assist di Gallo, calcia a botta sicura trovando il salvataggio di un super Kalulu, che si immola e salva Perin. Quando tutto sembrava deciso,al 93′ Dorgu manda Krstovic sul fondo, cross sul secondo palo, e Rebic, di piatto, sigla l’1-1 e fa esplodere uno stadio intero.

Ecco la classifica aggiornata:

Napoli – 32 punti

Atalanta – 28 punti*

Inter – 28 punti*

Fiorentina – 28 punti*

Lazio – 28 punti

Juventus – 26 punti

Milan – 22 punti*

Bologna – 21 punti*

Udinese – 17 punti

Empoli – 16 punti

Parma – 15 punti

Torino – 15 punti

Cagliari – 14 punti

Genoa – 14 punti

Roma – 13 punti*

Lecce – 13 punti

Verona – 12 punti

Como – 11 punti

Monza – 10 punti

Venezia – 8 punti

*Una gara in meno