Giornale di Sicilia: “Palermo, domani la ripresa della preparazione. Ansia per Bani”

Sono quindici i giorni che separano il Palermo dalla vittoria contro lo Spezia e dal prossimo impegno in programma al “Barbera” contro il Modena, domenica 19 ottobre alle ore 15. Due settimane di pausa benedette, sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, perché i rosanero avevano bisogno di rifiatare dopo un tour de force che li ha visti scendere in campo cinque volte in quindici giorni.

Per questo motivo, Filippo Inzaghi ha concesso tre giorni di riposo alla squadra, che si ritroverà a Torretta domani per iniziare la preparazione verso la sfida con la capolista. Il Modena, come ricorda ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, precede il Palermo di due punti in classifica e sarà un banco di prova fondamentale per misurare le ambizioni rosanero.

Preoccupazione per Bani. L’attenzione è rivolta alle condizioni di Mattia Bani, uscito dopo 22 minuti al “Picco” per un infortunio muscolare. Il difensore si sottoporrà domani agli esami strumentali per chiarire l’entità del problema. La speranza, spiega Orifici sul Giornale di Sicilia, è di recuperarlo in tempo per la gara contro gli emiliani. Più ottimismo, invece, per Ranocchia, che ha già ripreso a correre e potrebbe rientrare proprio contro il Modena.

Nazionali e relax. Inzaghi ritroverà la squadra a ranghi ridotti, visto che Joronen e Pohjanpalo sono stati convocati dalla Finlandia per le qualificazioni ai Mondiali. I due rosanero scenderanno in campo giovedì contro la Lituania a Helsinki e domenica ad Amsterdam contro l’Olanda. Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, si tratta di due partite decisive per le speranze di qualificazione della selezione finlandese.

Gli altri, invece, si godono qualche giorno di meritato riposo in famiglia. Tra questi Bereszynski, ultimo arrivato nel gruppo di Inzaghi, che sui social ha condiviso immagini del suo weekend da turista nel capoluogo siciliano. Nel suo post su Instagram, accompagnato dalla didascalia «Ciao Palermo», il difensore si è mostrato tra Mondello, Palazzo d’Orleans e i locali tipici della borgata marinara.

Dopo la sosta, conclude Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, proprio Bereszynski potrebbe diventare uno dei nuovi punti fermi della difesa di Inzaghi, pronto a inserirsi stabilmente nello scacchiere rosanero per la volata verso l’alta classifica.