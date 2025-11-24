Corriere dello Sport: “Palermo, budget già ampiamente sforato. Non si pensi al mercato di gennaio”

Nel suo approfondimento pubblicato sul Corriere dello Sport, Paolo Vannini evidenzia come trovare soluzioni non sia mai semplice, soprattutto per un Palermo che, come nelle stagioni precedenti, vive un clima di pressione continua. Secondo quanto analizzato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, basta una scivolata per far crollare fiducia ed energie, tanto nella squadra quanto nell’ambiente, con un impatto psicologico che finisce per complicare il percorso.

Il quotidiano sportivo, attraverso l’analisi di Paolo Vannini, sottolinea come oggi siano nuovamente in discussione le scelte estive, sia nella composizione dell’organico che nel valore dei singoli. Toccherà a Inzaghi e Osti comprendere se insistere sulla struttura delineata in estate o intervenire più radicalmente. Ma, come ricorda il Corriere dello Sport, attenzione a pensare al mercato di gennaio come a una «pesca miracolosa»: l’anno scorso gli arrivi di Audero, Magnani e Pohjanpalo non bastarono a risollevare la classifica, e resta da capire se il City Group riterrà opportuno aumentare un budget già ampiamente sforato.

Nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, Paolo Vannini segnala anche alcuni elementi curiosi e preoccupanti emersi dopo la gara di Chiavari. Su tutti, la fascia da capitano assegnata per la prima volta a Bani: quarto capitano diverso in quattro partite, dopo Segre, Gomes e Brunori, tutti non titolari nell’ultimo turno. L’altra statistica è ancora più inquietante: il Palermo non rimonta una partita dal 3-2 sulla Cremonese del dicembre 2023, mentre in trasferta non ribalta un risultato addirittura da quattro anni di Serie B. L’ultima rimonta esterna risale alla C1, ad Avellino, nel marzo 2022.

Un quadro – conclude Paolo Vannini sul Corriere dello Sport – che impone riflessioni profonde per ricucire un filo che oggi appare nuovamente spezzato.