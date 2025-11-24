Martorelli: «Palermo è la maggiore delusione della serie B»

Nel corso dell’intervista realizzata da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, l’operatore di mercato Giacondo Martorelli ha analizzato la corsa Scudetto, la Champions League e soprattutto la situazione della Serie B, soffermandosi su Sampdoria, Spezia e Palermo. Le sue parole, riportate da Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, offrono uno spaccato lucido del momento attuale.

Aprendo sulla lotta al titolo, Martorelli ha detto a TuttoMercatoWeb.com:

«L’Inter ha creato molte occasioni da gol, a parte il rigore sbagliato da Calhanoglu. Il Milan ha fatto la sua partita con un Maignan in stato di grazia. I rossoneri sono tra i candidati per lo Scudetto».

La lotta Scudetto

Proseguendo nell’intervista curata da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, Martorelli ha spiegato:

«Non c’è una favorita. Ma tre-quattro squadre possono lottare per lo Scudetto. Il Milan non ha competizioni europee, ha tutta la settimana per lavorare al meglio. L’Inter fatica quando trova squadre che si chiudono bene».

Lo sfogo di Conte

Sulla situazione del Napoli, Martorelli ha affermato:

«Il Napoli è stato costruito per poter vincere il campionato e far bene in Champions. Gli infortuni lo penalizzano, ma può giocarsela fino all’ultimo per lo Scudetto. Conte deve trovare stimoli: aveva avuto un calo di concentrazione ma ha trovato le corde giuste per risollevare la squadra».

Champions League

Sul cammino europeo:

«L’Inter è stata brava a non fare passi falsi e si è assicurata i playoff. L’Atletico Madrid è una squadra fortissima. Riguardo al Napoli, il valore assoluto dovrebbe bastare per battere il Qarabag».

La Fiorentina di Vanoli

Martorelli ha poi commentato il lavoro dell’allenatore viola:

«Vanoli ha lavorato quindici giorni e la sosta gli ha permesso di dare idee alla squadra. L’ho vista con più forza fisica e miglior temperamento. Serve tempo per rimettersi nelle giuste posizioni».

Serie B — Samp, Spezia e Palermo

Nella parte conclusiva dell’intervista pubblicata su TuttoMercatoWeb.com, Martorelli ha analizzato un campionato cadetto ricco di incognite.

Sampdoria e Palermo

«I segnali della Samp si vedevano già l’anno scorso. Serve una riflessione. Sul Palermo mi aspettavo di più: troppi passi falsi, ad oggi è una delusione. La maggiore delusione. Ma la B è lunga, qualche momento negativo può capitare. Inzaghi ha grande esperienza: c’è ancora tempo per risalire».

Spezia

«Per lo Spezia è una crisi che perdura. La situazione è critica e il tempo logora i calciatori. Si crea un ambiente non positivo per affrontare i momenti difficili. Guardate il Bari: ha speso tanto e non è brillante. Qualcuno non ha rispettato le attese».