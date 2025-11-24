Palermo, ritorno al Barbera dopo un mese: il calendario fino a Natale

Nel suo approfondimento pubblicato sul Corriere dello Sport, Antonio La Rosa racconta il ritorno del Palermo al “Barbera” dopo quasi un mese dall’ultima gara interna. Come evidenziato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’ultima apparizione casalinga risale al primo novembre contro il Pescara, unico successo dei rosa e coinciso con il 125° compleanno del club.

Archiviata la trasferta di Chiavari contro l’Entella, i rosanero sono già concentrati sulla sfida di sabato contro la Carrarese, fissata al “Barbera” alle 19.30. Un passaggio cruciale, sottolinea ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, nel percorso che porterà poi alla trasferta di Empoli del 7 dicembre, dove il Palermo affronterà l’ex Alessio Dionisi alle 17.15.

Il mese sarà denso: il Corriere dello Sport, attraverso la firma di Antonio La Rosa, ricorda che il 12 dicembre (ore 20.30) i rosa ospiteranno la Sampdoria di Foti e Gregucci, prima del match del 20 dicembre ad Avellino (17.15). Saranno queste le due sfide che precederanno la pausa natalizia.

A chiudere il 2025 rosanero sarà l’ultimo appuntamento casalingo contro il Padova di Andreoletti, in programma il 27 dicembre alle 17.15. Un calendario serrato, conclude Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, che offrirà risposte fondamentali sulle reali ambizioni della squadra di Inzaghi.