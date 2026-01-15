Corriere dello Sport: “Palermo, nodo slot over. Avella può liberare spazio per Jonhsen”
Il ritorno di Giangiacomo Magnani apre inevitabilmente il tema degli slot da liberare nella lista del Palermo. Come spiega Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, al momento il difensore, non ancora disponibile per motivi fisici, viene inserito al posto di Brunori, l’unico slot over attualmente libero nell’organico rosanero.
Una soluzione temporanea, destinata però a cambiare. Secondo quanto riportato ancora da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, è assai probabile che nelle prossime settimane si liberino ulteriori spazi, consentendo al Palermo di operare anche su calciatori con più di 23 anni. La dirigenza, infatti, sta lavorando su più fronti per allargare le possibilità di intervento sul mercato.
Una prima opzione concreta potrebbe arrivare dal settore portieri, nuovamente oggetto di valutazioni dopo la cessione di Bardi. Come sottolinea il Corriere dello Sport nell’analisi firmata da Paolo Vannini, non è esclusa la partenza di Michele Avella, 25 anni, tesserato in estate in tutta fretta per far fronte all’emergenza di settembre.
L’eventuale cessione di Avella consentirebbe di lasciare il ruolo di terzo portiere a un elemento under della Primavera, il lettone Balaguss, liberando così uno slot prezioso. Un passaggio che, come evidenziato ancora dal Corriere dello Sport a firma Paolo Vannini, aprirebbe le porte all’ingresso dell’attaccante chiamato a completare il reparto offensivo.
In cima alla lista delle preferenze resta il norvegese Jonhsen della Cremonese, 27 anni, profilo che Inzaghi considera ideale per completare il pacchetto offensivo. Il puzzle degli slot è dunque destinato a evolversi, con il Palermo pronto a muoversi non appena il quadro regolamentare lo consentirà.