Corriere dello Sport: “Magnani riabbraccia il Palermo. Sarà disponibile per la partita contro l’Empoli”

Giangiacomo Magnani è tornato ufficialmente a essere un giocatore del Palermo. La notizia, riportata da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, chiude una vicenda complessa legata a motivazioni familiari e personali che, fortunatamente, si è risolta nel migliore dei modi. Al di là degli aspetti tecnici, il rientro del difensore rappresenta innanzitutto un passaggio umano importante, come sottolineato dal Corriere dello Sport a firma di Paolo Vannini.

Magnani, acquistato dal direttore sportivo Osti nel gennaio 2025, era stato ceduto in prestito estivo alla Reggiana proprio per far fronte ai suoi problemi personali. Nonostante la separazione temporanea, il rapporto con il Palermo non si è mai interrotto, soprattutto sul piano umano. Come ricostruisce ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, non appena si è aperto uno spiraglio per il ritorno in rosanero, il club siciliano ha fatto valere un accordo già definito al momento del trasferimento temporaneo.

Dal punto di vista formale si tratta di una risoluzione anticipata del prestito: tra Palermo e Reggiana non c’è stata una vera trattativa, ma soltanto la presa d’atto della volontà del calciatore di rientrare in Sicilia. Un passaggio lineare, come spiegato dal Corriere dello Sport nell’analisi di Paolo Vannini, che restituisce a Inzaghi uno dei difensori più affidabili della categoria.

Magnani, però, non tornerà immediatamente a Palermo. Il difensore sta smaltendo una lesione al vasto intermedio rimediata nella gara contro la Sampdoria e proseguirà la prima fase del recupero in Emilia, sotto la supervisione dello staff sanitario rosanero. Il rientro in Sicilia è previsto al termine di questa fase, presumibilmente a fine mese. Secondo quanto riportato ancora da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’infortunio è meno serio del previsto e l’obiettivo è renderlo disponibile per la prima gara di febbraio, al “Barbera”, contro l’Empoli di Dionisi.

A incidere sulla scelta del giocatore non c’è stata soltanto la volontà di riunirsi a una squadra che aveva puntato forte su di lui, ma anche il pressing diretto di Inzaghi. Il tecnico ha ribadito fiducia e ambizioni, convinto che con Magnani il Palermo possa rafforzare ulteriormente una difesa già oggi la meno battuta della Serie B, come evidenziato dal Corriere dello Sport.