Corriere dello Sport: “Anche Asllani per De Rossi. Pisa: Joao Pedro Tutte le trattative del giorno in serie A”

Giacomo Raspadori è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atalanta. Come racconta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’attaccante classe 2000 ha firmato un contratto di cinque anni con il club bergamasco e ieri si è presentato ai nuovi tifosi, mostrando entusiasmo e fiducia: «Sono molto contento e fiducioso. Ai tifosi dico non vedo l’ora di conoscerli e di vederli allo stadio». Con la maglia della Dea, Raspadori percepirà circa 3,5 milioni di euro a stagione, diventando il calciatore più pagato dell’attuale rosa nerazzurra.

Il mercato, però, continua a muoversi con forza anche su altri fronti. Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta del Corriere dello Sport, il Genoa lavora con decisione per rinforzare tutti i reparti, a partire dalla porta dopo il naufragio della trattativa per Bento. Il primo obiettivo resta Stefan Ortega, 33 anni, attualmente al Manchester City, dove è scivolato indietro nelle gerarchie fino a ricoprire il ruolo di terzo portiere.

A centrocampo, i radar rossoblù restano puntati su Kristjan Asllani. Il centrocampista di proprietà dell’Inter, dopo il mancato approdo al Torino, è tornato nel mirino del Genoa, che ha intensificato i contatti con l’entourage per valutare costi e fattibilità dell’operazione. Nel frattempo, proseguono i dialoghi per Tommaso Baldanzi: come sottolinea ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il rapporto con Daniele De Rossi potrebbe favorire l’uscita del fantasista giallorosso, arrivato a Roma proprio su richiesta dell’attuale tecnico. La formula ipotizzata è un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro.

Scatto deciso anche del Cagliari. I rossoblù sono fortemente interessati a Tino Anjorin, 24 anni, e nella giornata di ieri hanno avuto nuovi contatti con il Torino per approfondire i dettagli dell’operazione. In Sardegna è inoltre pronto il ritorno di Ibrahim Sulemana: rientrato dal prestito al Bologna, il centrocampista passerà dall’Atalanta prima di essere nuovamente girato al club di Tommaso Giulini. Il Cagliari dialoga anche per Matteo Dagasso del Pescara, profilo seguito pure dal Genoa e, in Serie B, dal Venezia.

Capitolo Cremonese. Come evidenziato da Eleonora Trotta del Corriere dello Sport, i grigiorossi insistono per Reda Belahyane, mentre in difesa hanno già bloccato Luca Marianucci del Napoli, con un accordo impostato sulla base del prestito secco. Il Torino resta invece vicino a David Ricardo, 23 anni, anche se sul brasiliano è forte l’interesse della Dinamo Mosca.

Sul fronte Pisa, è a un passo il centrocampista cileno Felipe Loyola dell’Independiente. Non solo: i toscani hanno messo nel mirino anche Joao Pedro, ex Cagliari, attualmente in Messico con l’Atlético de San Luis e desideroso di tornare in Italia. Si profila infine un duello di mercato per Pedro Felipe, difensore di proprietà della Juventus seguito da Sassuolo e Verona, mentre Stefan Posch resta un obiettivo concreto del Mainz