Segre: «Nel 2026 vogliamo realizzare il nostro sogno più grande. Il Palermo ha un’energia nuova»

Come riporta Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, Jacopo Segre non si nasconde: l’obiettivo del Palermo è quello di trasformare la stagione in corso in un capitolo speciale della storia rosanero. «Dobbiamo fare di tutto perché lo diventi», ha dichiarato il centrocampista nell’intervista concessa al quotidiano. «C’è un’energia nuova, una consapevolezza diversa. Ma sappiamo che le parole non bastano: servono i fatti».

Il quotidiano palermitano sottolinea come Segre, da leader silenzioso e concreto, punti tutto sulla mentalità e sull’impegno quotidiano: «Dobbiamo meritare l’obiettivo che sogniamo», ha ribadito il giocatore a Tripi su la Repubblica Palermo.

Come evidenzia ancora Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, Segre guarda al futuro con speranza e ambizione: «Spero che il 2026 sia l’anno giusto per realizzare il nostro sogno più grande, per noi, per la città e per tutta la gente che ci segue con amore e passione».

Il centrocampista ha concluso l’intervista con parole che, scrive Tripi su la Repubblica Palermo, riassumono lo spirito di un gruppo unito e determinato: «Sarebbe la ricompensa più bella per tutti».