Palermo-Sampdoria, scelti i telecronisti tv: dove vederla e chi racconta il match

La sedicesima giornata di Serie B si apre questa sera con una delle sfide più attese del turno: Palermo-Sampdoria, in programma alle 20:30 allo stadio Renzo Barbera. Un incrocio dal grande fascino, tra una squadra in piena risalita e un’altra ancora alla ricerca del primo successo esterno.

Per l’occasione sono stati definiti anche i telecronisti televisivi che accompagneranno la diretta del match sulle diverse piattaforme.

La partita sarà trasmessa su DAZN, con la telecronaca affidata a Dario Mastroianni, che racconterà l’anticipo del venerdì valido per la 16ª giornata di campionato.

Palermo-Sampdoria sarà visibile anche su Amazon Prime Video, all’interno del palinsesto della Serie B, senza costi aggiuntivi per tutti i clienti Prime. In questo caso la diretta sarà curata da Ivan Fusto, con il commento su LaB Channel, canale dedicato alla cadetteria.

Sul piano sportivo, la sfida mette di fronte un Palermo reduce da due vittorie consecutive in casa entrambe per 5-0, e una Sampdoria che non ha ancora vinto in trasferta in questa stagione. Numeri che rendono il confronto ancora più interessante e carico di aspettative.

Fischio d’inizio alle 20:30, con il Renzo Barbera pronto a fare da cornice a un match che apre ufficialmente il programma della 16ª giornata di Serie B.