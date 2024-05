Palermo-Sampdoria, parte la caccia agli ultimi biglietti. Al Barbera sono attesi 33 mila tifosi

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vendita dei biglietti per Palermo-Sampdoria.

Numeri da record, adesso è proprio ufficiale. Con il dato pubblicato ieri pomeriggio dal Palermo attraverso la propria pagine ufficiale Instagram, non ci sono più dubbi nel definire la partita di questa sera come quella che i rosanero giocheranno con più spettatori sugli spalti a incitare i propri beniamini.

Sono infatti 32.335 i sostenitori che si sono accaparrati il tagliando per assistere al match odierno, una vera e propria corsa al tagliando che si concluderà con un probabile sold-out che garantirà a Brunori e compagni un sostegno incessante per tutti i 90 minuti di gioco (o 120, se dovesse servire).

Sarà un’atmosfera del tutto diversa, diametralmente opposta, rispetto a quella che si è respirata in occasione dell’ultima gara casalinga, quelle che ha visto il Palermo impattare 2-2 contro l’Ascoli, arrivato al gol del pari in pieno recupero. Un film già visto in stagione che, tuttavia, è stata rapidamente cancellato dall’ottima vittoria esterna a Bolzano contro il Südtirol che ha nuovamente riacceso gli animi dei tifosi del Palermo, che hanno risposto presente alla chiamata della società e dei calciatori, che dell’affetto dei propri tifosi si nutrono per far sì che la stagione possa definitivamente svoltare con l’obiettivo di centrare la Serie A.