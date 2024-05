Playoff Serie B Palermo-Sampdoria, le probabili formazioni

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle probabili formazioni di Palermo-Sampdoria.

Il Palermo dovrà trovare anzitutto in se stesso le forze per superare questo primo turno. Dovrà «inventarsi» squadra, cosa che non è mai accaduta, se non a sprazzi, negli ultimi due anni. Come accadde due anni fa alla vigilia dei play-off per la B. Ha un precedente che conforta: il 6 aprile, al debutto di Mignani sulla panchina rosa, ha già bloccato la Sampdoria, che era in gran forma.

Fu una gara equilibrata nonostante il nuovo tecnico fosse arrivato da pochissimi giorni. Oggi sarà tutto diverso, soprattutto sul piano mentale, la palla scotterà tra i piedi, ogni giocata può costare un’intera stagione. Che il Palermo si schieri col modulo 3-4-2-1 (con due mezzepunte alle spalle di Brunori, come ha fatto a Bolzano e come è annunciata la Sampdoria) o col 3-5-2 (con Soleri al fianco di Brunori, rinunciando a Di Francesco) cambia davvero poco.

Come poco cambia se in mezzo al campo al fianco di Gomes giochi Segre o Henderson. Perché chiunque giochi in queste partite i valori che fanno la differenza sono altri, parliamo di spirito di sacrificio, umiltà e coesione. Per molti rosanero sarà la partita più importante della carriera (pensiamo a Desplanches, ma allo stesso Brunori, a Graves, a Gomes), per altri sarà una grande occasione per farsi perdonare una stagione al di sotto delle attese e una lunga serie di prestazioni incolore. Stasera o mai più.