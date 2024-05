Palermo-Sampdoria, il doppio ex Maniero: «Barbera pieno fa impressione. Brunori pericolo pubblico»

Questa sera in campo Palermo e Sampdoria per quello che sarà il primo turno playoff di serie B. In merito alla sfida si è espresso il doppio ex Filippo Maniero ai microfoni di “Sampdorianews.net”.

Ecco le sue parole:

«Estate drammatica per la Samp? Per come era partita la squadra credo che raggiungimento dei play-off sia stato un traguardo eccezionale, considerando anche le difficoltà sia di società che di campo. Adesso arriva il bello, vedremo da qui alla fine cosa succederà».

«In casa il Palermo è temibile in ogni caso, in particolare in gare come questa, senza dimenticare il fattore dello stadio pieno, per un anno ci ho giocato e posso dire che fa davvero impressione. Penso che l’ostacolo più difficile sia superare l’aspetto ambientale che può mettere un po’ di “paura” agli avversari. La Sampdoria deve però affrontare il tutto con serenità e tranquillità, sapere che non ha nulla da perdere e in una gara secca può succedere di tutto. La Sampdoria arriva in maniera diversa alla partita, è in via di recupero ed è reduce da gare dove ha dato il proprio meglio in base alle attuali possibilità, invece il Palermo ha un po’ rallentato verso il finale di campionato. Sono stati d’animo diversi, ma si azzera tutto quando si arriva a queste partite e la gara secca può dire molte cose sia dal punto di vista tecnico che tattico».

«Penso che gli attaccanti abbiano fatto un buon campionato. Quando sei in una piazza come la Sampdoria, ovviamente tutti si aspettano molto dalle punte. Sinceramente quando vedo giocare la Sampdoria, ho visto attaccanti di buon livello che possano fare bene sicuramente, tre ottimi profili. Tra loro è De Luca quello che mi piace di più, anche perchè un po’ mi assomiglia per come giocavo ai miei tempi. Vedo inoltre che la squadra, con la sua presenza in campo, gioca in una certa maniera, quando non c’è gli undici vanno un po’ in difficoltà. De Luca è quello che dà le maggiori soluzioni alla squadra, quest’anno è anche riuscito ad andare in doppia cifra, obiettivo mai facile in Italia, sia in serie A e B».

«Brunori è il pericolo pubblico numero uno, l’ha dimostrato con tutti i goal realizzati sia quest’anno che l’anno scorso. Anni fa non lo conoscevo, mi sta sorprendendo in positivo. Penso che i ragazzi blucerchiati sappiano come arginarlo e tenerlo il più possibile lontano dalla porta, diventa un po’ più difficile quando il Palermo gioca in casa per la forza del pubblico, in particolare in una gara secca e le punte hanno stimoli ulteriori. Per la Sampdoria mi auguro che riescano a limitarlo al meglio ed essere concreti là davanti con De Luca e gli altri attaccanti».