Corriere dello Sport: “Palermo-Sampdoria 1-0. Le pagelle”

Il Palermo supera la Sampdoria per 1-0 e consolida il suo momento positivo. Di seguito le pagelle pubblicate dal Corriere dello Sport, che fotografano una gara equilibrata, decisa da episodi e da alcune prestazioni chiave in maglia rosanero.

Tra i pali Joronen chiude con un 6, mentre la linea difensiva a tre vede Bereszynski valutato 6,5, Bani 7 e Ceccaroni 6,5. Sulle corsie Pierozzi ottiene 6, con Diakitè che subentra e viene giudicato 6, mentre Augello chiude con 6,5. In mezzo al campo Segre è da 6, Ranocchia da 6,5 e Blin, entrato nel finale, riceve 6. Tutti voti riportati dal Corriere dello Sport.

Sulla trequarti Palumbo è tra i migliori con un 7, seguito dal 6,5 di Le Douaron, mentre Gomes, entrato dalla panchina, viene valutato 6. In attacco Pohjanpalo chiude con 6,5. Per Inzaghi, secondo il Corriere dello Sport, voto 6,5 per la gestione complessiva della gara.

In casa Sampdoria il migliore è Ghidotti con 6,5. La difesa vede Venuti a 6, Abildgaard a 5,5 e Hadzikadunic a 6. Sugli esterni Depaoli e Ioannou sono entrambi valutati 5,5. In mezzo Henderson chiude a 6, Benedetti a 6 e Barak, entrato nella ripresa, a 6. Pafundi riceve 5,5, Pedrola 6, mentre Coda ottiene 6. Anche queste valutazioni sono tratte dal Corriere dello Sport.

Capitolo arbitro: Pezzuto di Lecce viene giudicato 6. Per la panchina blucerchiata Gregucci ottiene 6,5. Le pagelle del Corriere dello Sport restituiscono così l’immagine di una sfida risolta nei dettagli, con il Palermo capace di capitalizzare al meglio l’episodio decisivo.