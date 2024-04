Palermo-Sampdoria: otto blucerchiati a rischio per il match

Come riportato da Sampnews24.com, in vista del prossimo match in programma al “Renzo Barbera” tra Palermo e Sampdoria, ci sarebbero 8 calciatori blucerchiati a rischio forfait.

La rifinitura di oggi darà la possibilità al tecnico Andrea Pirlo di sotto osservazione: Nicola Murru, Cristiano Piccini, Leonardo Benedetti, Andrea Conti, Sebastiano Esposito e Matteo Ricci che ieri hanno svolto lavori individuali, ma anche Stefano Girelli fermato dall’influenza.