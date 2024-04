Palermo-Sampdoria, Leoni: «Abbiamo portato a casa un punto importantissimo»

Intervistato dal sito ufficiale della Sampdoria, Giovanni Leoni ha parlato in merito alla gara pareggiata ieri a Palermo:

«Siamo stati bravi a far gol subito dopo venti minuti. Poi in sei minuti abbiamo preso due gol che potevamo evitare facilmente però siamo stati bravi nel secondo tempo a pareggiarla, portando a casa un punto importantissimo».

«Il primo gol tra i professionisti è un’emozione unica, sono felicissimo. Lo dedico soprattutto ai miei genitori. Ringrazio il mister, lo staff e tutti i giocatori che da quando sono arrivato mi hanno accolto come una famiglia. Impatto? Non mi aspettavo che succedesse tutto questo, sono grato e come ho detto prima ringrazio mister Pirlo, lo staff ed i compagni. C’è ancora tanto da lavorare, cerchiamo di portare più punti a casa nelle prossime partite. L’obiettivo minimo, come ci siamo detti noi in spogliatoio, sono i playoff. Poi da lì, quando inizieranno sarà tutto un altro torneo. Grazie all’aiuto dei tifosi potremmo fare belle cose».