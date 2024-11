Palermo-Sampdoria: biglietti in vendita. Info e prezzi

Sono in vendita i biglietti per assistere alla partita Palermo-Sampdoria, valida per la 14ª giornata del campionato di Serie BKT, in programma domenica 24 novembre alle ore 17.15 presso lo stadio Renzo Barbera.

Modalità di acquisto

I biglietti sono acquistabili fino all’inizio dell’evento o fino a esaurimento disponibilità attraverso i seguenti canali:

Sito Vivaticket

Punti vendita Vivaticket presenti nella provincia di Palermo e sul territorio nazionale

Punto vendita Vivaticket presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera

Prezzi biglietti

Centralissima: 98 € intero, 75 € ridotto (Donne/Over 65/Under 16)

Tribuna Centrale: 69 € intero, 52 € ridotto (Donne/Over 65/Under 16)

Tribuna Laterale: 45 € intero, 36 € ridotto (Donne/Over 65/Under 16)

Gradinata Inferiore: 32 € intero, 27 € ridotto (Donne/Over 65/Under 16), 23 € Promo UNIPA

Gradinata Superiore: 27 € intero, 21 € ridotto (Donne/Over 65/Under 16), 13 € Under 14, 19 € Promo UNIPA

Curve: 21 € intero, 16 € ridotto (Donne/Over 65/Under 16), 15 € Promo UNIPA

Note sulle tariffe ridotte:

Over 65: riservato a nati entro il 31/12/1959

Under 16: riservato a nati dal 01/01/2008

Under 14: riservato a nati dal 01/01/2011, acquistabile solo contestualmente a un biglietto intero

Promo UNIPA: riservato ai possessori di UNIPA Card o cedolino UNIPA acquistando presso l’info point dello stadio (orari MAR-VEN: 10.00-13.00 e 15.00-17.00)

Informazioni settore ospiti

In attesa di indicazioni dalle autorità competenti.

Cambio utilizzatore

Intero: cedibile a tutti

Ridotto donna: cedibile solo a donne

Ridotto Over 65: cedibile solo a Over 65 nati entro il 31/12/1959

Ridotto Under 16 e Under 14: non cedibile

Promo UNIPA: non cedibile

Accesso allo stadio

Per accedere all’impianto il giorno della gara sarà necessario:

Essere muniti di tessera fisica per abbonamenti sottoscritti presso punti vendita

Presentare documento digitale per abbonamenti sottoscritti online

Avere la fidelity card originale per abbonamenti caricati sulla SIAMOAQUILE CARD

Nota: Si consiglia di arrivare con largo anticipo per agevolare le procedure di ingresso.

PUNTI VENDITA VIVATICKET

– PALERMO CITTÀ

BAR GIUFFRE’

INDIRIZZO: via dei Nebrodi, 56/D-E Palermo

TELEFONO: +39 091 9823321

EMAIL: bargiuffre@libero.it

ORARI: Lun-Sab: 07.00/20.00 Dom: Chiuso

******************************

BAR ORETO

INDIRIZZO: via Oreto, 385 Palermo

TELEFONO: +39 091 6481218

EMAIL: oretobar@libero.it

ORARI: Lun-Sab: 06.00/20.30 Dom: 06.00/13.00

******************************

BAR ROSANERO

INDIRIZZO: piazzetta Porta Reale, 6 Palermo

TELEFONO: +39 091 6177092

EMAIL: info@barrosanero.com

ORARI: Mar-Dom: 09.00/19.00 Lun: chiuso

******************************

BAR TABACCHI BADALAMENTI

INDIRIZZO: via Lorenzo Iandolino, 76 – Mondello Palermo

TELEFONO: +39 091 450408

EMAIL: giovannigottuso@libero.it

ORARI: Lun-Dom: 08.00/21.00

******************************

BAR TIFFANY

INDIRIZZO: via Messina Marine, 257 Palermo

TELEFONO: +39 091 6222008

EMAIL: corelli77@libero.it

ORARI: Lun-Dom: 08.00/20.00

******************************

BIG FOOT

INDIRIZZO: Viale della Regione Siciliana, 3594 Palermo

TELEFONO: +39 091 206273

EMAIL: robertbona2004@libero.it

ORARI: Lun-Dom: 00.00/24.00

******************************

BOX OFFICE PALERMO

INDIRIZZO: via Morello, 51 Palermo

TELEFONO: +39 091 341960

EMAIL: tiziana.sorrentino366@virgilio.it

ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.30 16.00/20.00 Sab: 09.00/13.30 Dom: closed

******************************

BOX OFFICE PALERMO C/O LA FELTRINELLI

INDIRIZZO: Via Cavour, 133 Palermo

TELEFONO: +39 091 335566

EMAIL: tiziana.sorrentino366@virgilio.it

ORARI: Lun-Sab: 09.30/13.30 15.30/20.00 Dom: 10.00/13.00 15.30/20.00

******************************

CONCA D’ORO VIAGGI

INDIRIZZO: Piazza Indipendenza, 41 Palermo

TELEFONO: 091 487288

EMAIL: leo@concadoroviaggi.it

ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 16.00/19.00 Sab: 09.00/13.00 Dom:chiuso

******************************

GOLDBET SFERRACAVALLO

INDIRIZZO: via Torretta, 11 – Sferracavallo Palermo

TELEFONO: 091 7794565

EMAIL: ippica.sport@gmail.com

ORARI: Lun-Dom: 09.00/21.00

******************************

I CANDELAI

INDIRIZZO: via dei Candelai, 65 Palermo

TELEFONO: +39 091 327151

EMAIL: candelai@candelai.it

******************************

IMPRONTA SERVIZI DELEGAZIONE ACI

INDIRIZZO: via Oreto, 12/A Palermo

TELEFONO: +39 091 6177724

EMAIL: acifarpiu@gmail.com

ORARI: Lun-Ven: 08.30/13.00 15.30/19.30 Sab, Dom: chiuso

******************************

INTRALOT MASCOLINO

INDIRIZZO: via Francesco Crispi, 126 Palermo

TELEFONO: +39 091 325933

EMAIL: pietromascolino@libero.it

ORARI: Lun: chiuso Mar-Ven: 10.00/20.00 Sab, Dom: 10.00/23.00

******************************

JACKPOT

INDIRIZZO: via Castellana, 181/183 Palermo

TELEFONO: +39 091 6738264

EMAIL: jackpotlandolina@gmail.com

ORARI: Lun-Dom: 06.00/23.00

******************************

KEY SYSTEM PALERMO

INDIRIZZO: via Narbone, 79-81 Palermo

TELEFONO: 091 2749827

EMAIL: info@kspalermo.it

ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 16.00/19.30 Sab: 09.00/13.00 Dom: chiuso

******************************

LABISI EVENTI

INDIRIZZO: viale Croce Rossa, 96 Palermo

TELEFONO: 091 7478029

EMAIL: labisieventi@gmail.com

ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 15.00/18.30 Sab: 09.00/13.00 Dom: chiuso

******************************

MANFRE’ VIAGGI

INDIRIZZO: via Empodecle Restivo, 34/36 Palermo

TELEFONO: +39 091 525442

EMAIL: info@manfreviaggi.it

ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 16.00/19.00 Sab: 09.00/13.00 Dom:chiuso

******************************

SICILIAMANDO VIAGGI

INDIRIZZO: via dell’Autonomia Siciliana, 116 Palermo

TELEFONO: +39 091 6372741

EMAIL: info@siciliamandoviaggi.it

ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 16.00/19.00 Sab: 09.00/18.00 Dom: chiuso

******************************

STANLEYBET NOCE

INDIRIZZO: via Angelo Poliziano, 17 Palermo

TELEFONO: +39 091 7790416

EMAIL: giuseppe.disalvo3@gmail.com

ORARI: Lun: 15.00/20.00 Mar-Dom: 09.00/20.00

******************************

TABACCHERIA ARMETTA

INDIRIZZO: corso Calatafimi, 482 Palermo

TELEFONO: +39 091 420143

EMAIL: armettalucia77@gmail.com

ORARI: Lun-Sab: 07.00/20.30 Dom: 08.30/13.00

******************************

TABACCHERIA BONACCORSO

INDIRIZZO: via Sampolo, 282 Palermo

TELEFONO: 091343703

EMAIL: tabacchi-bonaccorso@libero.it

ORARI: Lun-Dom: 06.30/20.00

******************************

TABACCHERIA BONURA

INDIRIZZO: piazza San Domenico, 6 Palermo

TELEFONO: +39 091 334525

EMAIL: tabacchisandomenicopa@gmail.com

ORARI: Lun-Sab: 07.30/19.45 Dom: 09.00/13.00 16.00/19.45

******************************

TABACCHERIA CANNONITO

INDIRIZZO: via Antonio di Rudini, 25 Palermo

TELEFONO: +39 091 6161907

EMAIL: tabaccheriacannonitotiziana@virgilio.it

ORARI: Lun-Sab: 06.30/20.00 Dom: 08.00/13.30

******************************

TABACCHERIA LO PRESTI

INDIRIZZO: via Val di Mazara, 25 E/F Palermo

TELEFONO: +39 091 511362

EMAIL: lopresti.luigi@libero.it

ORARI: Lun-Sab: 07.30/13.30 15.30/20.00 Dom: chiuso

******************************

TABACCHERIA RICEVITORIA 291

INDIRIZZO: via Franz Liszt, 11 Palermo

TELEFONO: +39 091 343423

EMAIL: davidebruno76@gmail.com

ORARI: Lun-Sab: 07.00/20.00 Dom: 08.30/13.00

******************************

TABACCHERIA SGARLATA

INDIRIZZO: corso Tukory, 145 Palermo

TELEFONO: +39 091 218436

EMAIL: sgarlataettore@libero.it

ORARI: Lun-Sab: 07.00/20.00 Dom: 08.00/13.00

******************************

TICKETTANDO POINT 1

INDIRIZZO: Via Maqueda, 290 c/o Primafila Store Palermo

TELEFONO: 091 332508

ORARI: Lun-Ven: 10.00/20.00 Sab: 10.00/01.00 Dom: 10.00/20.00

******************************

TICKETTANDO POINT 2

INDIRIZZO: via Notarbartolo, 5C c/o Primafila Store Palermo

TELEFONO: 091 340836

ORARI: Lun-Ven: 10.00/20.00 Sab: 10.00/20.00 Dom: chiuso

******************************

VILLAGE INTRALOT

INDIRIZZO: via Verdinois, 22/24 Palermo

TELEFONO: +39 091 7283367

EMAIL: villageintralot@libero.it

ORARI: Lun-Dom: 09.00/20.00

******************************

VIRTUS VIAGGI & TURISMO

INDIRIZZO: Via Maqueda, 260 Palermo

TELEFONO: +39 091 6014515

EMAIL: virtusviaggi@libero.it

ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 16.00/19.30 Sab: 09.00/13.00 Dom: chiuso

******************************

AGENZIA BETTER LA COCCINELLA

INDIRIZZO: via Nino Bixio, 57-59 Bagheria

TELEFONO: +39 091 8880017

EMAIL: bixiobetter@gmail.com

ORARI: Lun-Ven: 10.00/21.00 Sab, Dom: 09.30/21.00

******************************

– PROVINCIA DI PALERMO

SAVONCELLI TRAVEL

INDIRIZZO: via Roma, 160 Bolognetta

TELEFONO: +39 091 8724777

EMAIL: info@savoncellitravel.it

ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 16.30/19.30 Sab: 09.00/13.00 Dom: chiuso

******************************

PUNTO SNAI CAPACI

INDIRIZZO: corso Sommariva, 106 Capaci

TELEFONO: +39 091 6931939

EMAIL: novento44srl@gmail.com

ORARI: Lun: 14.00/20.30 Mar-Dom: 10.00/20.30

******************************

PUNTO SNAI CARINI

INDIRIZZO: Via Oliveri, 13 Carini

TELEFONO: +39 091 8930475

EMAIL: novento44srl@gmail.com

ORARI: Lun: 14.00/20.30 Mar-Dom: 10.00/20.30

******************************

POSTEONLINE MISILMERI

INDIRIZZO: corso Vittorio Emanuele, 199/A Misilmeri

TELEFONO: +39 091 7841238

EMAIL: posteonline1@libero.it

ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 16.00/19.30 Sab: 09.00/13.00 Dom: Chiuso

******************************

ELETTRONICA CUSIMANO

INDIRIZZO: Piazza Vittorio Emanuele, 12 Monreale

TELEFONO: 0916402582

EMAIL: elettronica.cusimano@live.it

ORARI: Lun-Ven: 08.00/20.00 Sab: 08.00/14.00 Dom: Chiuso

******************************

PUNTO SNAI PARTINICO

INDIRIZZO: Via Sebastiano La Franca, 36 Partinico

TELEFONO: 388 6939104

EMAIL: cangialosileonardo@libero.it

ORARI: Lun-Ven: 09.30/22.00 Sab-Dom: 09.00/23.00

******************************

TABACCHERIA RICEVITORIA MASI

INDIRIZZO: viale VIII Marzo, 19/21 Piana degli Albanesi

TELEFONO: +39 091 7862986

EMAIL: caterina.masi1944@libero.it

ORARI: Lun-Sab: 08.00/14.00 15.00/22.00 Dom: 09.00/14.00 16.00/21.00

******************************

TABACCHI EDICOLA DI RICCARDO VICARI

INDIRIZZO: corso Umberto I, 190 San Giuseppe Jato

TELEFONO: +39 091 8573402

EMAIL: tabacco.vicari@libero.it

ORARI: Lun-Dom: 06.30/20.30

******************************

ELETTRODOMESTICI BONADONNA

INDIRIZZO: corso La Masa, 67 Trabia

TELEFONO: +39 091 8146192

EMAIL: bonadonnagennaro@libero.it

ORARI: Lun-Sab: 09.30/13.00 16.30/20.00 Dom: chiuso

******************************

TABACCHERIA GIAMMANCO

INDIRIZZO: corso Vittorio Emanuele, 446 Villabate

TELEFONO: +39 091 6140301

EMAIL: mauro_giammanco@hotmail.com

ORARI: Lun-Sab: 09.00/13.00 16.00/20.00 Dom: chiuso