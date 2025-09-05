Palermo, rinnovata la partnership con Labisi Bus Operator: nuovo pullman in arrivo nel 2026

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2025

Al fianco della società rosanero sin dalla rinascita del 2019, l’azienda siciliana, leader nel settore dei trasporti turistici su gomma, continuerà a garantire i servizi di trasporto con conducente, mettendo a disposizione vetture, minivan e autobus per tutte le esigenze del club. Un supporto che coinvolgerà non solo la Prima Squadra maschile e femminile, ma anche tutte le formazioni del settore giovanile.

Tra le novità dell’accordo spicca l’impegno per la realizzazione di un nuovo pullman personalizzato dedicato alla Prima Squadra maschile, la cui consegna è prevista nel 2026. Un segnale concreto di un percorso di crescita e professionalità condiviso tra il club rosanero e lo storico partner.

L’annuncio è arrivato tramite una nota ufficiale diffusa dalla società.

Ultimissime

Palermo, rinnovata la partnership con Labisi Bus Operator: nuovo pullman in arrivo nel 2026

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2025
Napoli

“Non voglio venire in Nazionale”: caos in ritiro | Il c.t. ha rivelato tutto alla stampa

Marco Fanfani Settembre 5, 2025

Reggiana in festa a Rubiera, applausi per Magnani: «Un orgoglio indossare la maglia della mia città»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2025

Serie B, i conti del mercato: Palermo in top 5 con spesa mirata e di qualità

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2025

Palermo, Gomis non si arrende: il portiere al lavoro dopo il nuovo infortunio

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2025