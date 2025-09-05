Palermo, rinnovata la partnership con Labisi Bus Operator: nuovo pullman in arrivo nel 2026

Al fianco della società rosanero sin dalla rinascita del 2019, l’azienda siciliana, leader nel settore dei trasporti turistici su gomma, continuerà a garantire i servizi di trasporto con conducente, mettendo a disposizione vetture, minivan e autobus per tutte le esigenze del club. Un supporto che coinvolgerà non solo la Prima Squadra maschile e femminile, ma anche tutte le formazioni del settore giovanile.

Tra le novità dell’accordo spicca l’impegno per la realizzazione di un nuovo pullman personalizzato dedicato alla Prima Squadra maschile, la cui consegna è prevista nel 2026. Un segnale concreto di un percorso di crescita e professionalità condiviso tra il club rosanero e lo storico partner.

L’annuncio è arrivato tramite una nota ufficiale diffusa dalla società.