Monza, Pessina carica i tifosi: «Rimasto per riportare la squadra in Serie A»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2025
Stagione già finita per Pessina

L'annuncio social di Matteo Pessina - ILovePalermoCalcio.com (Foto LaPresse)

Durante la presentazione ufficiale della rosa, Matteo Pessina ha rinnovato il suo legame con il Monza e con i tifosi biancorossi, confermandosi come uno dei punti di riferimento della squadra.

«Sono rimasto con un obiettivo chiaro, che è quello di tornare in Serie A – ha dichiarato Pessina –. Ringrazio curva e tifosi per essere qui con noi così numerosi questa sera. Ci seguono ovunque e sono la nostra motivazione in più, il nostro dodicesimo uomo».

Parole che testimoniano la determinazione del capitano e che hanno infiammato l’entusiasmo del pubblico presente.

Ultimissime

Stagione già finita per Pessina

Monza, Pessina carica i tifosi: «Rimasto per riportare la squadra in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2025

Palermo, rinnovata la partnership con Labisi Bus Operator: nuovo pullman in arrivo nel 2026

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2025
Napoli

“Non voglio venire in Nazionale”: caos in ritiro | Il c.t. ha rivelato tutto alla stampa

Marco Fanfani Settembre 5, 2025

Reggiana in festa a Rubiera, applausi per Magnani: «Un orgoglio indossare la maglia della mia città»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2025

Serie B, i conti del mercato: Palermo in top 5 con spesa mirata e di qualità

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2025