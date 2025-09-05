Monza, Pessina carica i tifosi: «Rimasto per riportare la squadra in Serie A»
Durante la presentazione ufficiale della rosa, Matteo Pessina ha rinnovato il suo legame con il Monza e con i tifosi biancorossi, confermandosi come uno dei punti di riferimento della squadra.
«Sono rimasto con un obiettivo chiaro, che è quello di tornare in Serie A – ha dichiarato Pessina –. Ringrazio curva e tifosi per essere qui con noi così numerosi questa sera. Ci seguono ovunque e sono la nostra motivazione in più, il nostro dodicesimo uomo».
Parole che testimoniano la determinazione del capitano e che hanno infiammato l’entusiasmo del pubblico presente.